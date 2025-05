पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी क्रिकेटरों पर बड़ा एक्शन लिया है. बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और रिजवान सहित कई पाकिस्तानी क्रिकेटरों के इस्ट्रांग्राम अकाउंट पर भारत में गाज गिरी है. इसके पहले कई क्रिकेटरों के यूट्यूब चैनल बैन कर दिए गए थे. पिछले महीने जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में आंतकवादियों ने हमला करके 26 टूरिस्टों की हत्या कर दी थी.

पाकिस्तानी क्रिकेटरों के अलावा पेरिस ओलंपिक में जैवलिन में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम के इस्ट्रांग्राम अकाउंट को भी भारत में बंद कर दिया गया है. भारत में बाबर आजम सहित कई पाकिस्तानी क्रिकेटरों के लाखों में फैंस है. जो अब उनके पोस्ट नहीं देख पाएंगे.

पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार पाकिस्तान पर लगातार एक्शन ले रही है. इसी कड़ी में पाकिस्तानी क्रिकेटरों के यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट को ब्लॉक किया गया है. जिसमें बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और रिजवान सहित इन पाकिस्तानी क्रिकेटर के इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक किए गए हैं. जिनमें हसन अली, इमाम उल हक का नाम शामिल हैं.

Jeez just found out babar azam account has been banned in India



That’s strange he has nothing to do with politics pic.twitter.com/F0kKBvSMHY