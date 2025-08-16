'काले जादू' की वजह से रन नहीं बना पा रहे हैं Babar Azam, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

Babar Azam Black Magic: बाबर आजम पर काला जादू हुआ है, जिसकी वजह से वो खराब फॉर्म में चल रहे हैं. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज बाबर आजम पिछले कुछ सालों से खराप फॉर्म से जूझ रहे हैं. हाल ही में पाकिस्तान की टीम वेस्टइंडीज के दौरे पर थी, जहां तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली गई थी, जिसे मेजबान टीम ने जीत लिया था. सीरीज के आखिरी मैच में वेस्टइंडीज ने 295 रनों का टारगेट दिया था, जिसके जवाब में पाकिस्तान केवल 92 रन ढेर हो गई. इस पूरी सीरीज में बाबर आजम बुरी तरह फ्लॉप रहे है. इतना ही नहीं साल 2023 वर्ल्ड कप के बाद से उन्होंने एक भी शतक नहीं लगाया है और एक-एक रन बनाने के लिए उन्हें काफी मुश्किले हो रही है. वहीं अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि बाबर आजम पर काला जादू हुआ है.

बाबर आजम पर हुआ है काला जादू?

2023 के बाद से बाबर आजम अपनी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. ऐसे में उन्हें लेकर तरह-तरह की बाते होनी शुरू हो गई हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है. ये वीडियो पाकिस्तान की ही है. दरअसल, एक पोडकास्ट चल रहा है, जिसमें एक पाकिस्तानी एंकर और मौलाना है. वीडियो में आप सुन सकते हैं कि मौलाना कहते हैं कि बाबर आजम पर नजरे बद भी है और जादू भी हैं. उनपर एक जादू नहीं कई तरह के जादू हैं. अल्लाह पाक उनपर फजल फरमाए. उनपर जल्द जादू खत्म होगा. आगे एंकर कहता है कि क्या काला जादू भी है, तो इसपर मौलाना कहते हैं कि काला जादू भी है. हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं.

क्या विराट के फैंस ने किया जादू?

आपको बता दें कि बाबर आजम के फैंस ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि विराट कोहली के फैंस ने बाबर पर काला जादू किया है. इस वीडियो के कॉमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तानी फैंस ने अलग-अलग तरह के रिएक्शन दिए हैं. दरअसल, विराट कोहली और बाबर आजम की अक्सर तुलना होती है. बाबर की खराब फॉर्म के बाद उन्हें टीम से निकालने की भी बात हो रही है, तो कई लोग ऐसा कह रहा है कि विराट से तुलना के कारण बाबर के साथ ऐसा हुआ है.

बाबर आजम का ऐसा रहा करियर

बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए 50 टेस्ट की 108 पारियों में अब तक 4235 रन बनाए हैं और 9 शतक ठोके हैं. वनडे में बाबर ने 131 पारियों में 6291 रन और 19 शतक ठोके हैं. वहीं टी20 में बाबर ने 121 पारियों में 4223 रन और कुल 3 शतक अपने नाम किए हैं. लेकिन 2023 के बाद से बाबर एक भी शतक नहीं लगा पाए हैं और वो अपनी बेहद खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं.

