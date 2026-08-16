FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
पाकिस्तान क्रिकेट में क्यों हो रही है गिरावट? PCB नहीं कर रहा अपना काम, पूर्व दिग्गज ने बताया कारण

पाकिस्तान क्रिकेट में क्यों हो रही है गिरावट? PCB नहीं कर रहा अपना काम, पूर्व दिग्गज ने बताया कारण

वंदे मातरम् विवाद: सोनिया गांधी पर भड़के अमित शाह, बंकिम बाबू के वंशज ने लिखी चिट्ठी

वंदे मातरम् विवाद: सोनिया गांधी पर भड़के अमित शाह, बंकिम बाबू के वंशज ने लिखी चिट्ठी

यूक्रेन ने रूस में 1,000 किलोमीटर अंदर किया भीषण हमला, मचाई तबाही, मॉस्को पर दागे 600 ड्रोन

यूक्रेन ने रूस में 1,000 किलोमीटर अंदर किया भीषण हमला, मचाई तबाही, मॉस्को पर दागे 600 ड्रोन

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Test में नंबर-3 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम

Test में नंबर-3 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम

कौन हैं शुभ्रा शेट्टी? 20 साल बड़े अनुराग कश्यप संग शादी की चर्चा, जानें कैसे हुई थी पहली मुलाकात

कौन हैं शुभ्रा शेट्टी? 20 साल बड़े अनुराग कश्यप संग शादी की चर्चा, जानें कैसे हुई थी पहली मुलाकात

Independence Day पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें 15 अगस्त को कितने मैच जीते और हारे

Independence Day पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें 15 अगस्त को कितने मैच जीते और हारे

हिंदी न्यूज़क्रिकेट

क्रिकेट

पाकिस्तान क्रिकेट में क्यों हो रही है गिरावट? PCB नहीं कर रहा अपना काम, पूर्व दिग्गज ने बताया कारण

Pakistan Cricket Board: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अजहर अली ने पाकिस्तान टीम की गिरावट का कारण बताया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 16, 2026, 06:47 PM IST

पाकिस्तान क्रिकेट में क्यों हो रही है गिरावट? PCB नहीं कर रहा अपना काम, पूर्व दिग्गज ने बताया कारण

Pakistan cricket (Photo X)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने फैसले को चलते हमेशा से चर्चा में आता रहा है. पाकिस्तान की टीम हो या बोर्ड उनकी आलोचना उनके पूर्व दिग्गजों ने ही की है. पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान क्रिकेट में काफी गिरावट हुई है. पीसीबी ने पहले बाबर आजम से कप्तानी छीनी थी, लेकिन कुछ सालों बाद उन्हें दोबारा कप्तानी सौंपी है. इस बीच पाकिस्तान के पूर्व कप्तान अजहर अली ने पाकिस्तान टीम की गिरावट का कारण बताया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.  

पाकिस्तान क्रिकेट में क्यों हो रही है गिरावट? 

अजहर अली ने राष्ट्रीय टीम के खराब प्रदर्शन पर बात करते 'ईएसपीएन क्रिकइन्फो' से कहा, "पाकिस्तान के लिए विभागीय क्रिकेट बहुत जरूरी है. इसने हमारे क्रिकेट में बहुत योगदान दिया है. हमने कुछ साल पहले इसे बंद कर दिया था और मेरी निजी राय है कि अभी पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट में जो गिरावट आई है, उसका विभागीय क्रिकेट के बंद होने से गहरा संबंध है. उसके बाद विभागीय क्रिकेट को उबरने में काफी समय लगा. ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सबसे बड़ी नर्सरी थी और आज फिर ऐसा लग रहा है कि इसे खत्म किया जा रहा है."

PCB नहीं कर रहा अपना काम

पूर्व क्रिकेटर ने पीसीबी को लेकर कहा, "सबसे पहली बात जो मैं करता, वो ये कि हम जो भी सिस्टम लागू करते हैं उसे कुछ साल चलने देता. अगर आप हर साल बदलाव करते हैं, तो या तो आप पिछले साल गलत थे या फिर आप अभी गलत हैं. पीसीबी में हमारी समस्या ये है कि हम कभी गलत नहीं होते, लेकिन शायद हम कभी सही भी नहीं होते, क्योंकि जब आप हर साल बदलाव करते हैं, तो इसका मतलब है कि कोई गलती हुई थी."

पूर्व कप्तान ने आगे कहा, "हम हर साल वादा करते हैं कि इस साल सिस्टम से और बेहतर खिलाड़ी निकलकर आएंगे. मगर हमें वो नतीजा नहीं मिल रहा है. हर साल हम बदलते हैं और फिर कहते हैं कि पिछला सीजन प्लान के मुताबिक नहीं रहा, लेकिन अगला वाला अच्छा रहेगा."

मैं विभागीय क्रिकेट में ही तैयार हुआ- अजहर

अजहर अली ने कहा, "मैं विभागीय क्रिकेट में ही तैयार हुआ. जैसे कई और खिलाड़ी हुए हैं. कभी-कभी, रीजनल लेवल पर कोई हमारी परवाह नहीं करता था. हालांकि, विभाग ने हमें सैलरी और वित्तीय सुरक्षा दी और हमारा साथ दिया. पाकिस्तान की संस्कृति और आर्थिक सच्चाई में ये बहुत जरूरी है. हमारे देश में ग्रेड 2 टीमों और छोटे विभागों से मिलने वाली 30-40 हजार पीकेआर की सैलरी भी बहुत अहम है. वरना, युवा खिलाड़ियों के माता-पिता उन्हें खेलने नहीं देंगे और कहेंगे कि कोई ठीक-ठाक नौकरी ढूंढ लें."

उन्होंने आगे कहा, "पाकिस्तान में खेलने की इच्छा कोई समस्या नहीं है. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित करने के लिए स्कूलों और काउंटी में खास प्रोग्राम चलाने पड़ते हैं. यहां तो वो खेल ही रहे हैं. बस जरूरत इस बात की है कि जब वो 18 या 20 साल के हों, तो अपने परिवार को कुछ दे सकें. ये आर्थिक रूप से फायदेमंद होना चाहिए, हम कोई अमीर, विकसित देश नहीं हैं. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में नंबर-3 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम
Test में नंबर-3 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम
कौन हैं शुभ्रा शेट्टी? 20 साल बड़े अनुराग कश्यप संग शादी की चर्चा, जानें कैसे हुई थी पहली मुलाकात
कौन हैं शुभ्रा शेट्टी? 20 साल बड़े अनुराग कश्यप संग शादी की चर्चा, जानें कैसे हुई थी पहली मुलाकात
Independence Day पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें 15 अगस्त को कितने मैच जीते और हारे
Independence Day पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें 15 अगस्त को कितने मैच जीते और हारे
Independence Day पर शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा
Independence Day पर शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा
ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?
ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement