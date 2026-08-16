पाकिस्तान क्रिकेट में क्यों हो रही है गिरावट? PCB नहीं कर रहा अपना काम, पूर्व दिग्गज ने बताया कारण

Pakistan Cricket Board: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अजहर अली ने पाकिस्तान टीम की गिरावट का कारण बताया है.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने फैसले को चलते हमेशा से चर्चा में आता रहा है. पाकिस्तान की टीम हो या बोर्ड उनकी आलोचना उनके पूर्व दिग्गजों ने ही की है. पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान क्रिकेट में काफी गिरावट हुई है. पीसीबी ने पहले बाबर आजम से कप्तानी छीनी थी, लेकिन कुछ सालों बाद उन्हें दोबारा कप्तानी सौंपी है. इस बीच पाकिस्तान के पूर्व कप्तान अजहर अली ने पाकिस्तान टीम की गिरावट का कारण बताया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

पाकिस्तान क्रिकेट में क्यों हो रही है गिरावट?

अजहर अली ने राष्ट्रीय टीम के खराब प्रदर्शन पर बात करते 'ईएसपीएन क्रिकइन्फो' से कहा, "पाकिस्तान के लिए विभागीय क्रिकेट बहुत जरूरी है. इसने हमारे क्रिकेट में बहुत योगदान दिया है. हमने कुछ साल पहले इसे बंद कर दिया था और मेरी निजी राय है कि अभी पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट में जो गिरावट आई है, उसका विभागीय क्रिकेट के बंद होने से गहरा संबंध है. उसके बाद विभागीय क्रिकेट को उबरने में काफी समय लगा. ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सबसे बड़ी नर्सरी थी और आज फिर ऐसा लग रहा है कि इसे खत्म किया जा रहा है."

PCB नहीं कर रहा अपना काम

पूर्व क्रिकेटर ने पीसीबी को लेकर कहा, "सबसे पहली बात जो मैं करता, वो ये कि हम जो भी सिस्टम लागू करते हैं उसे कुछ साल चलने देता. अगर आप हर साल बदलाव करते हैं, तो या तो आप पिछले साल गलत थे या फिर आप अभी गलत हैं. पीसीबी में हमारी समस्या ये है कि हम कभी गलत नहीं होते, लेकिन शायद हम कभी सही भी नहीं होते, क्योंकि जब आप हर साल बदलाव करते हैं, तो इसका मतलब है कि कोई गलती हुई थी."

पूर्व कप्तान ने आगे कहा, "हम हर साल वादा करते हैं कि इस साल सिस्टम से और बेहतर खिलाड़ी निकलकर आएंगे. मगर हमें वो नतीजा नहीं मिल रहा है. हर साल हम बदलते हैं और फिर कहते हैं कि पिछला सीजन प्लान के मुताबिक नहीं रहा, लेकिन अगला वाला अच्छा रहेगा."

मैं विभागीय क्रिकेट में ही तैयार हुआ- अजहर

अजहर अली ने कहा, "मैं विभागीय क्रिकेट में ही तैयार हुआ. जैसे कई और खिलाड़ी हुए हैं. कभी-कभी, रीजनल लेवल पर कोई हमारी परवाह नहीं करता था. हालांकि, विभाग ने हमें सैलरी और वित्तीय सुरक्षा दी और हमारा साथ दिया. पाकिस्तान की संस्कृति और आर्थिक सच्चाई में ये बहुत जरूरी है. हमारे देश में ग्रेड 2 टीमों और छोटे विभागों से मिलने वाली 30-40 हजार पीकेआर की सैलरी भी बहुत अहम है. वरना, युवा खिलाड़ियों के माता-पिता उन्हें खेलने नहीं देंगे और कहेंगे कि कोई ठीक-ठाक नौकरी ढूंढ लें."

उन्होंने आगे कहा, "पाकिस्तान में खेलने की इच्छा कोई समस्या नहीं है. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित करने के लिए स्कूलों और काउंटी में खास प्रोग्राम चलाने पड़ते हैं. यहां तो वो खेल ही रहे हैं. बस जरूरत इस बात की है कि जब वो 18 या 20 साल के हों, तो अपने परिवार को कुछ दे सकें. ये आर्थिक रूप से फायदेमंद होना चाहिए, हम कोई अमीर, विकसित देश नहीं हैं.