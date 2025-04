आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ डेब्यू करने का मौका मिला. जिसके साथ ही आईपीएल इतिहास के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं. अब उसी लिस्ट में आयुष म्हात्रे का नाम शामिल हो गया है.

आयुष म्हात्रे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले ये रिकॉर्ड अभनिव मुकुंद के नाम दर्ज था. जिन्होंने 18 साल 139 दिन में चेन्नई के लिए पहला मैच खेला था. वही आयुष ने 17 साल 278 दिन में ये कारनामा किया है.

आयुष म्हात्रे को मुंबई इंडियंस के खिलाफ राहुल त्रिपाठी की जगह खेलने का मौका मिला. जिसका फायदा उन्होंने भरपूर तरीके से उठाया. आयुष ने डेब्यू मैच में धमाकेदार पारी खेली. उन्होंने 15 गेंदों पर 34 रनों की पारी खेली.

