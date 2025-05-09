FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

2025 के आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया के इस खिलाड़ी ने रचा इतिहास, BBL में 4000 रन बनाने वाले बने पहले खिलाड़ी

Most Runs in Big Bash League: एडिलेड स्ट्राइकर्स के ओपनर ने बीबीएल इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया और टूर्नामेंट में 4,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए.

रईश खान

Updated : Jan 01, 2026, 12:52 AM IST

2025 के आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया के इस खिलाड़ी ने रचा इतिहास, BBL में 4000 रन बनाने वाले बने पहले खिलाड़ी

Chris Lynn

ऑस्ट्रेलिया के ओपनर क्रिस लिन (Chris Lynn) ने साल 2025 के आखिरी दिन इतिहास रच दिया. उन्होंने बिग बैश लीग (BBL) में 4,000 रन का आंकड़ा छूने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. क्रिस लिन ने यह उपलब्धि 15वें सीजन के 17वें मैच में हासिल की.

4,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने

एडिलेड स्ट्राइकर्स के ओपनर ने बीबीएल इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया और टूर्नामेंट में 4,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए. उन्होंने जेवियर बार्टलेट की गेंद पर छक्का लगाकर यह मील का पत्थर स्टाइल में हासिल किया.

साल 2025 के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को क्रिस लिन ने ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ 41 गेंदों में 6 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ नाबाद 79 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी ने 122 रनों का पीछा करने उतरी एडिलेड स्ट्राइकर्स को महज 14.1 ओवरों में 7 विकेट शेष रहते जीत दिलाने में मदद की. लिन ने 192.68 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए छह चौके और उतने ही छक्के लगाए.

लिन ने अब तक 131 बीबीएल मुकाबलों की 129 पारियों में 36.29 की औसत से कुल 4,065 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 32 अर्धशतक शामिल हैं. एडिलेड ओवल में खेले गए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी ब्रिस्बेन हीट की टीम ने 19.4 ओवरों में 121 रन बनाए.

इस टीम के लिए मैथ्यू कुह्नमैन ने नाबाद 31 रन बनाए, जबकि ह्यूग वेइबगेन ने 28 रन की पारी खेली. विरोधी टीम के लिए जेमी ओवरटन ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

 

