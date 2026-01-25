टी20 वर्ल्ड कप में बेहद शानदार ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड, देखें क्या है वर्ल्ड चैंपियन टीम की ताकत और कमजोरी

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Australia Cricket Team: वर्ल्ड कप हो और उसमें ऑस्ट्रेलिया का जिक्र न हो, ऐसा हो नहीं सकता है. वर्ल्ड कप अब चाहे टी20 हो या वनडे ऑस्ट्रेलिया का दबदबा बना रहता है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 25, 2026, 10:42 PM IST

भारत और श्रीलंका में होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी, जबकि आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल मैच 8 मार्च को खेला जाएगा. इस इवेंट में ऑस्ट्रेलिया, भारत, साउथ अफ्राका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड खिताब जीतने की प्रबल दावेदार हैं. लेकिन अगर वर्ल्ड कप हो और उसमें ऑस्ट्रेलिया का जिक्र न हो, ऐसा हो नहीं सकता है. वर्ल्ड कप अब चाहे टी20 हो या वनडे ऑस्ट्रेलिया का दबदबा बना रहता है. लेकिन टीम की कई ताकत है, तो उनकी कमजोरी भी है. ऐसे में अब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की कमजोरी और ताकत क्या है. 

दुनिया के किसी भी कोने में ऑस्ट्रेलियाई टीम दमदार प्रदर्शन करने का दम रखती है. इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की कमान मिचेल मार्श की हाथों में है. इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच 11 फरवरी को खेला जाएगा. भारतीय पिचों पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को काफी अनुभव है. क्योंकि कई ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर दो महीने से ज्यादा आईपीएल खेलने के लिए भारत में ही रहते हैं, जिसका फायदा उन्हें हो सकता है. 

क्या है ऑस्ट्रेलियाई टीम की ताकत? 

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की सबसे बड़ी ताकत उनके ऑनराउंडर्स हैं. टीम में ऑलराउंडर्स की भरमार से टीम को अच्छा बैलेंस मिलता है. मिचेल मार्श, कैमरूम ग्रीम, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस और कूपर कोनोली जैसे ऑलराउंडर्स हैं, जो टीम को अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के अलावा तगड़ी गेंदबाजी से मैच जिता सकते हैं. टीम के पास मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड और मैथ्यू शॉर्ट जैसे तीन ओपनर है. टीम का मीडिल ऑर्डर की तो बात ही न करें, क्योंकि टीम का मीडिल ऑर्डर दुनिया में सबसे खतरनाक है. टीम के पास मार्कस स्टोइनिस, टिम डेविड, जोश इंग्लिश, मैक्सवेल जैसे बल्लेबाज फीनिश करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. वहीं गेंदबाजी की बात करें, तो उनके पास पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, एडम जम्पा जैसे दिग्गज गेंदबाज हैं. 

क्या है ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमजोरी?

टीम के लिए सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वर्ल्ड कप 2026 के शुरुआती मैच पैट कमिंस मिस करने वाले हैं, जो टीम की सबसे बड़ी चिंता है. जोश हेजलवुड अपनी चोट से उबर रहे हैं और उनके कंधो पर पूरी जिम्मेदारी होगी. क्योंकि नाथन एलिस बिग बैश लीग खेलते हुए चोटिल हो गए हैं. ऐसे में उनका खेलने पर भी सस्पेंस बना हुआ है. ऐसे में अब ऑस्ट्रेलिया के पास अब ऑलराउंडर्स और हेजलवुड को ही बॉलिंग यूनिट संभालनी होंगी. इसके अलावा टीम में सिर्फ एक स्पेशलिस्ट विकेटकीपर हैं, जो जोश इंग्लिश हैं. अगर वो चोटिल होते हैं, तो टीम को एक तगड़ा झटका लग सकता है. 

कैसा है ऑस्ट्रेलिया का टी20 रिकॉर्ड?

ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट का पहला मैच साल 2005 में खेला था. उसके बाद से लेकर अब तक टीम ने 219 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान टीम ने 123 मैच जीते हैं और 89 मुकाबले हारे हैं. हालांकि 7 मुकाबला का नतीजा नहीं निकला है. 

कितनी बार जीती टी20 वर्ल्ड कप का खिताब?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने टी20 क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ एक बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. टीम ने एरोन फिंच की कप्तानी में साल 2021 में वर्ल्ड कप जीता था. हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने वनडे वर्ल्ड कप के खिताब तमाम जीते हैं. लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में सिर्फ एक बार जीत मिली है. 

टी20 वर्ल्ड कप में टीम का शेड्यूल (ग्रुप स्टेज)

  • ऑस्ट्रेलिया बनाम आयरलैंड - पहला मैच - 11 फरवरी (कोलंबो)
  • ऑस्ट्रेलिया बनाम जिम्बाब्वे - दूसरा मैच - 13 फरवरी (कोलंबो)
  • ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका - तीसरा मैच - 16 फरवरी (पल्लेकले)
  • ऑस्ट्रेलिया बनाम ओमान - चौथा मैच - 20 फरवरी (पल्लेकले)

टी20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कॉनली, पैट कमिंस, टिम डेविड, कैमरन ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुह्नमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस और एडम जाम्पा.

