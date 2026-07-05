Womens T20 World Cup 2026 Prize Money: वर्ल्ड कप विजेता टीम पर होगी पैसों की बारिश, रनरअप टीम भी होगी मालामाल

Womens T20 World Cup 2026 Prize Money: ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है. वर्ल्ड कप विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया पर पैसों की बारिश हुई है.

आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच रविवार 5 जुलाई 2026 को लंदन के लॉर्ड्स में खेला गया था. इस मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 150 रन बोर्ड पर लगाए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की आक्रामक बल्लेबाजी के सामने ये टारगेट बौना साबित हुआ और टीम ने सिर्फ 17 ओवरों में चेज कर दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है. वर्ल्ड कप विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया पर पैसों की बारिश हुई है. इतना ही नहीं, इंग्लैंड की भी टीम मालामाल हुई है.

वर्ल्ड कप विजेता टीम पर हुई पैसों की बारिश

आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पर पैसों की बारिश हुई है. ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप खिताब जीतने पर 22 करोड़ रुपये मिलेंगे. वहीं रनरअप टीम इंग्लैंड को 11 करोड़ रुपये मिलेंगे. हालांकि, सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों को 6.29 करोड़ों रुपये दिए गए हैं. हालांकि ग्रुप स्टेज में हर जीत पर टीमों को 29 लाख रुपये मिले. इतना ही नहीं, टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सभी 12 टीमों को कम से कम 2,35 करोड़ रुपये मिलेंगे.

पिछली बार की तुलना में कितनी बढ़ी प्राइज मनी?

आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पिछली बार की तुलना में करीब 10 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है. यानी 2024 टी20 वर्ल्ड कप में आईसीसी ने कुल रकम 74 करोड़ रुपये रखी थी. हालांकि, खताब जीने वाली टीम को पिछली बार भी 22 करोड़ रुपये मिले थे, जो इस बार के बराबर है. इसके अलावा रनरअप टीम, सेमीफाइनल हारने वाली टीम और ग्रुप स्टेज की हर जीत पर इनामी राशि बराबरी है.

कैसा रहा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का फाइनल?

इंग्लैंड की महिला टीम ने 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाए. टीम के लिए एमी जोन्स ने 6 रन, डैनी वायट 8 रन, नैट साइवर ब्रंट ने नाबाद 58 रनों की पारी खेली. एलिस कैप्सी ने 23 रन, हीथर नाइट 2 रन और फ्रेया केम्प ने नाबाद 28 गेंदों में 44 रनों की तूफानी पारी खेली.

इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 17.1 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर मुकाबला जीत लिया. टीम के लिए जॉर्जिया वोल 9 रन, बेथ मूनी ने 64 रनों की पारी खेली. फोएबे लिचफील्ड ने 48 रन और एलिस पेरी ने नाबाद 13 रनों की पारी खेली. इसके अलावा एश्ले गार्डनर ने नाबाद 3 रन बनाए और 7 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया.

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