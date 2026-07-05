FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
अब और भीषण होगी रूस-यूक्रेन जंग! क्या पुतिन निकालेंगे परमाणु बम? क्यों इस बार खतरे को बड़ा बता रहे हैं एक्सपर्ट

अब और भीषण होगी रूस-यूक्रेन जंग! क्या पुतिन निकालेंगे परमाणु बम? क्यों इस बार खतरे को बड़ा बता रहे हैं एक्सपर्ट

AUS-W vs ENG-W Final: वर्ल्ड कप फाइनल में एलिस पेरी ने रचा इतिहास, इंग्लैंड की टीम ने भी बनाया 'शर्मनाक' रिकॉर्ड

AUS-W vs ENG-W Final: वर्ल्ड कप फाइनल में एलिस पेरी ने रचा इतिहास, इंग्लैंड की टीम ने भी बनाया 'शर्मनाक' रिकॉर्ड

5000 उधार लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 700 करोड़ की कंपनी; कभी करते थे 2500 की नौकरी

5000 उधार लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 700 करोड़ की कंपनी; कभी करते थे 2500 की नौकरी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका

राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका

भारत की किस नदी को कहते हैं घड़ियालों का स्वर्ग? दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी रहती है यहां

भारत की किस नदी को कहते हैं घड़ियालों का स्वर्ग? दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी रहती है यहां

कभी भी ज्वालामुखी में जलकर खाक हो सकते हैं दुनिया के ये 6 शहर, एक विस्फोट से मच जाएगी भारी तबाही

कभी भी ज्वालामुखी में जलकर खाक हो सकते हैं दुनिया के ये 6 शहर, एक विस्फोट से मच जाएगी भारी तबाही

हिंदी न्यूज़क्रिकेट

क्रिकेट

AUS-W vs ENG-W Final: वर्ल्ड कप फाइनल में एलिस पेरी ने रचा इतिहास, इंग्लैंड की टीम ने भी बनाया 'शर्मनाक' रिकॉर्ड

AUS-W vs ENG-W Final: इस मैच में इंग्लैंड की टीम ने एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम किया है. इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ऑलराउंडर एलिस पेरी ने भी एक खास रिकॉर्ड अपने नाम किया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 05, 2026, 10:40 PM IST

AUS-W vs ENG-W Final: वर्ल्ड कप फाइनल में एलिस पेरी ने रचा इतिहास, इंग्लैंड की टीम ने भी बनाया 'शर्मनाक' रिकॉर्ड

AUS-W vs ENG-W Final (Photo ESPN)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच लंदन के लॉर्ड्स में खेला जा रहा है. इस मैच में इंग्लैंड की टीम ने एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम किया है. इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ऑलराउंडर एलिस पेरी ने भी एक खास रिकॉर्ड अपने नाम किया है और कई दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. फाइनल में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 150 रन बोर्ड पर लगाए हैं और ऑस्ट्रेलिया को खिताब जीतने के लिए 151 रन बनाने होंगे. 

इंग्लैंड के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

इंग्लैंड ने विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक 7 में से 6 बार टॉस गंवाया है. इस टीम ने अभियान के अपने पहले मैच में श्रीलंका के खिलाफ टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी की थी. इसके बाद अगले मुकाबले में आयरलैंड के खिलाफ टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी को प्राथमिकता दी. इसके बाद इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड की टीमों के खिलाफ ग्रुप स्टेज मुकाबलों में टॉस गंवाए. सेमीफाइनल मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी सिक्के का उछाल इंग्लैंड के पक्ष में नहीं रहा था. भले ही इंग्लैंड टीम ने टॉस गंवा दिया हो, लेकिन सभी 6 मैचों में टीम ने जीत हासिल की थी. 

एलिस पेरी ने बनाया खास रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज एलिस पेरी ने रिकॉर्ड बनाया, जो अपना 7वां विमेंस टी20 वर्ल्ड कप फाइनल खेल रही हैं. एलिस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा बार फाइनल खेलने के मामले में अपनी पूर्व साथी खिलाड़ी एलिसा हीली की बराबरी कर ली हैं.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

इंग्लैंड- नैट साइवर-ब्रंट, एमी जोन्स (विकेटकीपर), डैनी वायट-हॉज, ऐलिस कैप्सी, हीथर नाइट, फ्रेया केम्प, डेनियल गिब्सन, शार्लेट डीन, लिंसी स्मिथ, सोफी एक्लेस्टोन और लॉरेन बेल.

ऑस्ट्रेलिया- सोफी मोलिनेक्स, जॉर्जिया वोल, बेथ मूनी (विकेटकीपर), फोएबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, एशले गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहम, एनाबेल सदरलैंड, निकोला कैरी, सोफी मोलिनेक्स (कप्तान), किम गार्थ और लूसी हैमिल्टन.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका
राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका
भारत की किस नदी को कहते हैं घड़ियालों का स्वर्ग? दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी रहती है यहां
भारत की किस नदी को कहते हैं घड़ियालों का स्वर्ग? दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी रहती है यहां
कभी भी ज्वालामुखी में जलकर खाक हो सकते हैं दुनिया के ये 6 शहर, एक विस्फोट से मच जाएगी भारी तबाही
कभी भी ज्वालामुखी में जलकर खाक हो सकते हैं दुनिया के ये 6 शहर, एक विस्फोट से मच जाएगी भारी तबाही
दुनिया का वो देश जहां चलता है समय का अनोखा खेल, जब एक हिस्से में ढलती है शाम तो दूसरे में होती है नई सुबह
दुनिया का वो देश जहां चलता है समय का अनोखा खेल, जब एक हिस्से में ढलती है शाम तो दूसरे में होती है नई सुबह
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement