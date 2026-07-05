AUS-W vs ENG-W Final: वर्ल्ड कप फाइनल में एलिस पेरी ने रचा इतिहास, इंग्लैंड की टीम ने भी बनाया 'शर्मनाक' रिकॉर्ड

AUS-W vs ENG-W Final: इस मैच में इंग्लैंड की टीम ने एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम किया है. इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ऑलराउंडर एलिस पेरी ने भी एक खास रिकॉर्ड अपने नाम किया है.

आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच लंदन के लॉर्ड्स में खेला जा रहा है. इस मैच में इंग्लैंड की टीम ने एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम किया है. इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ऑलराउंडर एलिस पेरी ने भी एक खास रिकॉर्ड अपने नाम किया है और कई दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. फाइनल में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 150 रन बोर्ड पर लगाए हैं और ऑस्ट्रेलिया को खिताब जीतने के लिए 151 रन बनाने होंगे.

इंग्लैंड के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

इंग्लैंड ने विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक 7 में से 6 बार टॉस गंवाया है. इस टीम ने अभियान के अपने पहले मैच में श्रीलंका के खिलाफ टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी की थी. इसके बाद अगले मुकाबले में आयरलैंड के खिलाफ टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी को प्राथमिकता दी. इसके बाद इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड की टीमों के खिलाफ ग्रुप स्टेज मुकाबलों में टॉस गंवाए. सेमीफाइनल मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी सिक्के का उछाल इंग्लैंड के पक्ष में नहीं रहा था. भले ही इंग्लैंड टीम ने टॉस गंवा दिया हो, लेकिन सभी 6 मैचों में टीम ने जीत हासिल की थी.

एलिस पेरी ने बनाया खास रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज एलिस पेरी ने रिकॉर्ड बनाया, जो अपना 7वां विमेंस टी20 वर्ल्ड कप फाइनल खेल रही हैं. एलिस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा बार फाइनल खेलने के मामले में अपनी पूर्व साथी खिलाड़ी एलिसा हीली की बराबरी कर ली हैं.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

इंग्लैंड- नैट साइवर-ब्रंट, एमी जोन्स (विकेटकीपर), डैनी वायट-हॉज, ऐलिस कैप्सी, हीथर नाइट, फ्रेया केम्प, डेनियल गिब्सन, शार्लेट डीन, लिंसी स्मिथ, सोफी एक्लेस्टोन और लॉरेन बेल.

ऑस्ट्रेलिया- सोफी मोलिनेक्स, जॉर्जिया वोल, बेथ मूनी (विकेटकीपर), फोएबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, एशले गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहम, एनाबेल सदरलैंड, निकोला कैरी, सोफी मोलिनेक्स (कप्तान), किम गार्थ और लूसी हैमिल्टन.

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