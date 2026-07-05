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AUS-W vs ENG-W Final Highlights: ऑस्ट्रेलिया ने जीता टी20 वर्ल्ड कप का 7वां खिताब, फाइनल में इंग्लैंड को चौथी बार चटाई धूल

AUS-W vs ENG-W Final Highlights: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला रविवार 5 जुलाई, 2026 को लंदन के लॉर्ड्स में खेला गया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से अपने नाम कर लिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 05, 2026, 11:28 PM IST

AUS-W vs ENG-W Final Highlights: ऑस्ट्रेलिया ने जीता टी20 वर्ल्ड कप का 7वां खिताब, फाइनल में इंग्लैंड को चौथी बार चटाई धूल

AUS-W vs ENG-W Final Highlights (Photo ESPN)

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AUS-W vs ENG-W Final Highlights: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला रविवार 5 जुलाई, 2026 को लंदन के लॉर्ड्स में खेला गया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से अपने नाम कर लिया है. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 7वीं बार खिताब जीता है. इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में चौथी बार इंग्लैंड को फाइनल में धूल चटाई है. मेजबान टीम ने कंगारूओं को 151 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसकी पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 17.1 ओवरों में ही टारगेट चेज कर दिया. 

ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार जीता टी20 वर्ल्ड कप का खिताब

इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने 151 रनों के लक्ष्य को 17.1 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर चेज कर दिया और अपना 7वां टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता. इस जीत में बेथ मूनी ने 64 रनों की शानदार पारी खेली. इसके अलावा फोएबे लिचफील्ड ने 48 रनों का योगदान दिया. अंत में एलिस पेरी ने 13 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई. 

चौथी बार इंग्लैंड को फाइनल में हराया

आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच कुल 4 बार फाइनल खेला गया है. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड पर एकतरफा बढ़त बनाई हुई है. ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 2012, 2014, 2018 और 2026 कुल 4 बार फाइनल हराया है. इस दौरान इंग्लैंड की टीम एक भी जीत हासिल करने में नाकाम रही. 

ऐसी रही इंग्लैंड की पारी

इंग्लैंड की महिला टीम ने 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाए. टीम के लिए एमी जोन्स ने 6 रन, डैनी वायट 8 रन, नैट साइवर ब्रंट ने नाबाद 58 रनों की पारी खेली. एलिस कैप्सी ने 23 रन, हीथर नाइट 2 रन और फ्रेया केम्प ने नाबाद 28 गेंदों में 44 रनों की तूफानी पारी खेली. 

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