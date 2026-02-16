AUS vs SL Highlights: पथुम निसांका के तूफान में उड़ा ऑस्ट्रेलिया, 8 विकेट से जीतकर सुपर-8 में पहुंचा श्रीलंका; ऑस्ट्रेलिया पर लटकी तलवार

AUS vs SL Highlights: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 30वां मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच पल्लेकेले स्टेडियम में खेला गया था, जिसे श्रीलंका ने 8 विकेट से अपने नाम कर लिया है.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 30वां मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच पल्लेकेले स्टेडियम में खेला गया था, जिसे श्रीलंका ने 8 विकेट से अपने नाम कर लिया है. श्रीलंका के लिए पथुम निसांका ने 52 गेंदों में नाबाद 100 रनों की पारी खेली और टीम को एकतरफा जीत दिला दी. ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 181 रन बनाए थे, जिसके जवाब में श्रीलंका ने 18 ओवरों में ही टारगेट चेज कर दिया है. इस जीत के साथ ही श्रीलंका ने सुपर-8 में क्वालिफाई कर लिया है. वहीं ऑस्ट्रेलिया पर अब बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है.

पथुम निसांका के तूफान में उड़ा ऑस्ट्रेलिया

182 रनों का पीछा करते हुए श्रीलंका ने 18 ओवरों में ही चेज कर दी और 8 विकेट से मुकाबला जीत लिया है. इस मैच में पथुम निसांका ने 52 गेंदों में 10 चौके और 5 छक्कों की मदद से नाबाद 100 रनों की पारी खेली और इस रन चेज को एकतरफा बना दिया. पथुम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. इतना ही नहीं टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने हैं. निसांका के अलावा कुसल मेंडिस ने 51 रन बनाए, जबकि पवन रथनायके ने नाबाद 28 रन बनाए. कुसल परेरा 1 रन पर आउट हो गए थे.

ऑस्ट्रेलिया पर मंडराया बाहर होने का खतरा

श्रीलंका के खिलाफ हार के बाद ऑस्ट्रेलिया पर तलवार लटक गई है. अब टीम को दूसरे टीम की जीत और हार पर रुकना होगा. क्योंकि टीम ने 3 मैचों में से सिर्फ एक मैच जीता है और 2 हारे हैं. ऐसे में टीम 2 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर है. वहीं जिम्बाब्वे की टीम ने 2 मैचों में से दोनों मैच जीते हैं और एक मैच जीतते ही 6 अंक कर लेगी. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया अपना आखिरी मैच जीत भी जाता है, तो वो 6 अंक हासिल नहीं कर पाएगा और टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा. लेकिन जिम्बाब्वे अपने बचे हुए दोनो मैच हारती है और ऑस्ट्रेलिया अपना आखिरी मैच जीतती है, तो नेट रनरेट से ऑस्ट्रेलिया सुपर-8 तक पहुंच सकती है.

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रीलंका के लिए दुशान हेमन्था ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिया. इसके अलावा दुश्मंथा चमीरा ने 2 विकेट, जबकि महीश तीक्षणा, दुनिथ वेल्लालागे और कामिंदु मेंडिस ने 1-1 विकेट लिया. वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए मार्कस स्टोइनिस ने 2 विकेट अपने नाम किया. बाकी गेंदबाजों का खाता नहीं खुल सका.

ऐसी रही ऑस्ट्रेलिया की पारी

ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 181 रन बना सकी और पारी की आखिरी गेंद पर टीम ऑलआउट भी हो गई. टीम के लिए मिचेल मार्श ने 27 गेंदों में 54 और ट्रेविस हेड ने 29 गेंदों में 56 रनों की पारी खेली. इसके अलावा कैमरून ग्रीन 3, टिम डेविड 6, जोश इंग्लिश 27, ग्लेन मैक्सवेल 22, मार्कस स्टोइनिस 4, कूपर कोनोली 3, जेवियर बार्टलेट 0, नाथन एलिस 0 और एडम जम्पा ने 1 रन बनाया.

