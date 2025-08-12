Dewald Brevis Century: एबी डिविलियर्स के नक्शे कदम पर चले'बेबी डिविलियर्स', ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ठोका दूसरा सबसे तेज शतक

Dewald Brevis Century: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 में बेबी डिविलियर्स डेवाल्ड ब्रेविस ने तूफानी शतक ठोक दिया है और ऐसा करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं.

ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला डार्विन में खेला जाएगा. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी थी. लेकिन उनका ये फैसला पूरी तरह गलत साबित हुआ. क्योंकि अफ्रीकी बल्लेबाज और बेबी डिविलियर्स डेवाल्ड ब्रेविस ने ताबड़तोड़ शतक ठोक दिया है. ब्रेविस एकदम एबी डिविलियर्स के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और उनकी तरह तूफानी बैटिंग कर रहे हैं. ब्रेविस ने इस शतक के साथ ढेरों रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं और साथ ही ऐसा करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं.

