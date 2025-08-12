AUS vs SA 2nd T20I Highlights: ब्रेविस के तूफान में उड़ा ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका ने 53 रनों से हराकर लिया बदला

AUS vs SA 2nd T20I Highlights: साउथ अफ्रीका ने दूसरे टी20 में ऑस्ट्रेलिया को 53 रनों से करारी शिकस्त दी है. अब सीरीज 1-1 की बराबर पर पहुंच गई है.

ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का आज यानी 12 अगस्त को दूसरी मुकाबला खेला गया था, जिसे अफ्रीका ने 53 रनों से अपने नाम कर लिया है. पहले बैटिंग करते हुए अफ्रीका ने 218 रन बना दिए थे, जिसका पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम 165 रन पर ही ढेर हो गई. इस मैच में डेवाल्ड ब्रेविस ने तूफानी शतक ठोकी और उसके बाद अफ्रीकी गेंदबाजों ने घातक गेंदबाजी से कंगारूओं की टीम पर कहर बरपा दिया. इस तरह अफ्रीका ने अपनी पहली बार का बदला भी ले लिया है.

ऑस्ट्रेलिया को मिला था 219 रनों का लक्ष्य

ऑस्ट्रेलिया के सामे 219 रनों का टारगेट था. इसका पीछा करने उतरी टीम ने 16 रनों के स्कोर पर अपना पहला विकेट गंवा दिया था. उसके बाद टीम ने 29 रनों पर अपना दूसरा विकेट गंवाया. हालांकि टीम ने 112 रन पर अपने 5 विकेट गंवा दिए थे. उसके बाद फिर 165 रनों के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया ऑलआउट हो गई. टीम के लिए टिम डेविड ने 24 गेंदों में 4 चौके और इतने ही छक्कों की मदद से 50 रनों की पारी खेली. इसके अलावा एलेक्स कैरी 26 और मिचेल मार्श 22 रन बना सके. हालांकि अन्य बल्लेबाज 20 रनों का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके.

साउथ अफ्रीका के लिए गेंदबाजों ने दमदार प्रदर्शन किया. क्वेना मफाका और कॉर्बिन बॉश ने 3-3 विकेट चटकाए. इसके अलावा कगिसो रबाडा, एडन मार्करम, लुंगी एनगिडी और पीटर ने 1-1 विकेट चटकाया.

ब्रेविस ने ठोका शतक

साउथ अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट पर 218 रन बनाने में कामयाब रही थी. टीम ने महज 57 रनों पर अपने 3 विकेट गंवा दिए थे. लेकिन उसके बाद डेवाल्ड ब्रेविस नाम का तूफान आया. ब्रेविस और स्टब्स के बीच शतकीय साझेदारी भी देखने को मिला. लेकिन फिर स्टब्स 31 रनों पर पवेलियन लौट गए. हालांकि ब्रेविस ने 56 गेंदों में 12 चौके और 8 छक्कों की मदद से नाबाद 125 रन बनाए.

ऑस्ट्रेलिया के लिए ग्लेन मैक्सवेल और बेन द्वारशुइस ने 2-2 विकेट अपने नाम किए. इसके अलावा जोश हेजलवुड और एडम जम्पा ने 1-1 विकेट लिया. लेकिन सीन एबॉट अपना खाता नहीं खोल सके.

