AUS vs SA 1st T20 Highlights: रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने मारी बाजी, साउथ अफ्रीका को 17 रनों से दी करारी शिकस्त

AUS vs SA 1st T20 Highlights: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 17 रनों से अपने नाम कर लिया है और सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है.

ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मैच आज यानी रविवार 10 अगस्त को डार्विन में खेला गया था. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 179 रनों का टारगेट दिया था, जिसका पीछा करते हुए अफ्रीका की टीम 161 रन ही बना सकी और 17 रनों से मुकाबला गंवा दिया है. ऑस्ट्रेलिया के लिए टिम डेविड ने जादूई पारी खेली और टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. वहीं ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज इस स्कोर को डिफेंड करने में कामयाब रहे हैं.

ऑस्ट्रेलिया ने जीता रोमांचक मुकाबला

पहले टी20 मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया. ऐसे में उनका ये फैसला सही साबित हुआ. ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 15 रनों के स्कोर पर ट्रेविस हेड के रूप में अपना विकेट गंवा दिया. उसके बाद 16 रनों के स्कोर पर जोश इंग्लिश पवेलियन लौट गए. इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 75 रनों के स्कोर पर अपने 6 विकेट गंवा दिए. लेकिन एक तरफ टिम डेविड अफ्रीकी गेंदबाजों के लिए काल बनकर खड़े रहे. उन्होंने 52 गेंदों में 4 चौके और 8 छक्कों की मदद से 83 रनों की पारी खेली.

इसके अलावा बेन द्वारशुइस ने 17 रन बनाए. वहीं अन्य ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज 15 रनों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएं. साउथ अफ्रीका की ओर से क्वेना मफाका ने 4 विकेट और कगिसो रबाडा ने 2 विकेट अपने नाम किए. जबकि लुंगी एनगिडी, जॉर्ज लिंडे और सेनुरान मुथुसामी ने 1-1 विकेट लिया

साउथ अफ्रीका के सामने था 179 रनों का लक्ष्य

ऐसे में साउथ अफ्रीका के सामने 179 रनों का टारगेट था. इसका पीछा करने उतरी अफ्रीका की टीम ने 12 रनों के स्कोर पर अपना पहला विकेट गंवा दिया. इस तरह टीम ने 123 रनों पर अपने 7 विकेट गंवा दिए. लेकिन एक तरफ रियान रिकल्टन डटे रहे और उन्होंने 55 गेंदों में 71 रनों की पारी खेली. हालांकि वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके. टीम ने 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 161 रन बनाए और 17 रनों से मुकाबला गंवा दिया.

ऑस्ट्रेलिया की ओर से जोस हेजलवुड और बेन द्वारशुइस ने 3-3 विकेट अपने नाम किए. इसके अलावा एडम जम्पा ने दो विकेट लिए, जो उन्होंने एक ही ओवर में लगातार विकेट लिया था. हालांकि ग्लेन मैक्सवेल को भी एक विकेट मिला.

