Aus vs Eng: क्या अब टेस्ट में भी ओपनिंग करेंगे ट्रेविस हेड? स्टीव स्मिथ ने दिया तगड़ा जवाब

Steve Smith on Travis Head: ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने ट्रेविस हेड को लेकर बात की है. उन्होंने जवाब दिया है कि हेड ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट में भी ओपनिंग करेंगे या नहीं.

ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड वनडे और टी20 फॉर्मेट में पारी की शुरुआत करते हैं. टेस्ट में वो मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते हैं. इंग्लैंड के खिलाफ पर्थ में खेले गए एशेज के पहले टेस्ट की दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के लिए न सिर्फ उन्होंने पारी की शुरुआत की बल्कि तूफानी शतक से टीम को जीत दिलाई. हेड की शतकीय पारी के बाद चर्चा शुरू हो गई है क्या अब टेस्ट में भी हेड को नियमित रूप से पारी की शुरुआत करनी चाहिए. ऑस्ट्रेलियाई के कप्तान स्टीव स्मिथ ने इस सवाल का जवाब दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

मैच के बाद स्टीव स्मिथ से पूछा गया कि क्या अब हेड को टेस्ट फॉर्मेट में नियमित रूप से पारी की शुरुआत करनी चाहिए? इस पर स्मिथ ने कहा, "पिछले कुछ घंटे बहुत जबरदस्त रहे, हम उसका लुत्फ उठा रहे हैं. हेड की ओपनिंग पर कुछ भी कहना शायद जल्दबाजी होगी. लेकिन हमने जो देखा वो बहुत जबरदस्त था. मुझे खुशी है कि मैं इसे देख सका. हेड ने एशेज की बेहतरीन पारियों में से एक खेली."

ऑस्ट्रेलिया लंबे समय से टेस्ट फॉर्मेट में सलामी बल्लेबाजों की असफलता से जूझ रही है. उस्माना ख्वाजा 38 साल के हो चुके हैं. उनके प्रदर्शन में लगातार गिरावट आई है. ऐसे में उस ओपनर की तलाश ऑस्ट्रेलिया टीम मैनेजमेंट को है, जिसकी उम्र और फॉर्म दोनों उसके पक्ष में हों. हेड उस जगह को भरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और सक्षम हैं. वनडे और टी20 में बतौर ओपनर हेड ऑस्ट्रेलिया को कई यादगार जीत दिला चुके हैं, जिसमें वनडे वर्ल्ड कप 2023 भी शामिल है.

उस्मान ख्वाजा ने पहली पारी में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी की थी और सिर्फ 2 रन बना सके थे. पिछली 11 पारियों में ख्वाजा के बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं आया है. ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही हेड को टेस्ट में पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है. पर्थ टेस्ट जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया को 205 रन की जरूरत थी. उस्मान ख्वाजा इंजर्ड थे. कप्तान स्मिथ ने हेड को पारी की शुरुआत के लिए भेजा और हेड ने 83 गेंद पर 123 रन की पारी खेल ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से जीत दिला दी.

