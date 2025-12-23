एशेज सीरीज हारने के बाद इंग्लैंड के कोच का कटेगा पत्ता? जानें इसपर क्या बोले ब्रेंडन मैकुलम

Brendon McCullum: ब्रेंडन मैकुलम एशेज सीरीज में हार के बावजूद अपने पद पर बने रहना चाहते हैं. लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि इस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कोच के रूप में उनका भविष्य अब उनके नियंत्रण में नहीं है.

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम ऑस्ट्रेलिया के हाथों एशेज सीरीज में हार के बावजूद अपने पद पर बने रहना चाहते हैं. लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि इस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कोच के रूप में उनका भविष्य अब उनके नियंत्रण में नहीं है. इंग्लैंड ने पहले तीन टेस्ट मैचों के अंदर ही एशेज को 3-0 से गंवा दिया, जिसके बाद मैकुलम की भूमिका पर सवाल उठने लग गए हैं. न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान का इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) के साथ अनुबंध 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक है. आइए जानते हैं कि मैकुलम ने इसपर क्या कहा है.

मैकुलम ने कोचिंग को लेकर क्या कहा?

ब्रेंडन मैकुलम ने इंग्लैंड के कोच के रूप में अपने भविष्य के बारे में पूछे जाने पर पत्रकारों से कहा, "मुझे नहीं पता. ये वास्तव में मेरे हाथ में नहीं है. मैं बस अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करता रहूंगा. ये सवाल किसी और के लिए है और मेरे लिए नहीं. ये काफी अच्छा काम है. मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है."

मैकुलम ने आगे कहा, "आप अपने साथियों के साथ दुनिया भर में घूमते हैं, रोमांच से भरा क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं और कुछ उपलब्धियां हासिल करने का प्रयास करते हैं. मेरे लिए ये खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने और उनके साथ मिलकर जितना हो सके उतना हासिल करने से जुड़ा है. मेरे कोच पद पर बने रहने का फैसला अन्य लोगों को करना है. मुझे लगता है कि जब मैंने पदभार संभाला था तब से लेकर अब तक हमने कुछ प्रगति की है."

खिलाड़ियों के शराब पीने के आरोप पर ईसीबी के निदेशक ने तोड़ी चुप्पी

ईएसपीएनक्रिकइंफो के अनुसार, ईसीबी के प्रबंध निदेशक रॉब की ने कहा, "अगर ऐसी बातें सामने आती हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि हमारे खिलाड़ियों ने अत्यधिक शराब पी, तो निश्चित रूप से हम इसकी जांच करेंगे. ये अस्वीकार्य है, लेकिन अब तक मैंने जो कुछ भी सुना है, उससे यही लगता है कि उनका व्यवहार बहुत अच्छा था."

