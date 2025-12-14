बाल-बाल बची पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन की जान, ऑस्ट्रेलिया में धुआंधार गोलीबारी से बचने के बाद बताई पूरी कहानी

Michael Vaughan in Australia: बाल-बाल बचने के बाद माइकल वॉन ने एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने वो खौफनाक मंजर की पूरी कहानी बताई है.

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में स्थित बॉन्डी बीच रविवार 14 दिसंबर को धुंआधार फाइरिंग हुई है, जहां करीब 12 लोगों की मौत हो गई है. गोलीबारी के दौरान इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल वॉन भी वहां मौजूद थे. लेकिन गलीमत रही कि वो सही सलामत बच गई. हालांकि बाल-बाल बचने के बाद वॉन ने एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने वो खौफनाक मंजर की पूरी कहानी बताई है. आइए जानते हैं कि आखिरी पूरा मामला क्या है.

माइकल वॉन की बाल-बाल बची जान

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित बॉन्डी बीच पर गोलीबारी में बाल-बाल बचने के बाद पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने एक्स पर लिखा, "बॉन्डी में एक रेस्तरां में बंद होना डरावना था. अब मैं सुरक्षित हूं. लेकिन इमरजेंसी सेवाओं और उस व्यक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद जिसने आतंकवादी का सामना किया. उन सभी के साथ विचार जो प्रभावित हुए हैं."

Being locked in a restaurant in Bondi was scary .. Now home safe .. but thanks so much to the emergency services and the guy who confronted the terrorist .. thoughts with all who have been affected .. xxx — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) December 14, 2025

लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह

शहर के प्रसिद्ध बॉन्डी बीच पर यहूदी समुदाय के लोग हनुक्का पर्व मना रहे थे, तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी. चश्मदीदों के मुताबिक, कुछ ही पलों में जश्न का माहौल चीख-पुकार और भगदड़ में बदल गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की. उस वक्त बीच पर करीब 2000 लोग मौजूद थे, जिनमें परिवार, बच्चे और पर्यटक भी शामिल थे. गोलीबारी के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत इलाके को खाली कराया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी.

12 लोगों की मौत की पुष्टि

मीडियो रिपोर्ट्स के अनुसार, न्यू साउथ वेल्स एंबुलेंस सेवा को स्थानीय समयानुसार शाम करीब 6:45 बजे कई लोगों को गोली लगने की सूचना मिली. मौके पर पहुंची मेडिकल टीमों ने कई घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया. इस हमले में अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं. घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें दो संदिग्ध हमलावर ऊंचाई से फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं. दोनों ने काले कपड़े पहन रखे हैं और उनके हाथों में राइफल नजर आ रही है. सुरक्षा एजेंसियां वीडियो के आधार पर हमलावरों की पहचान और उनकी तलाश में जुटी हुई हैं.

