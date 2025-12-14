FacebookTwitterYoutubeInstagram
बाल-बाल बची पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन की जान, ऑस्ट्रेलिया में धुआंधार गोलीबारी से बचने के बाद बताई पूरी कहानी

IND vs PAK U19 Highlights: भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को चटाई धूल, वैभव सूर्यवंशी ने गेंद से किया कमाल, 90 रनों से जीता मैच

बीजेपी को मिला नया राष्ट्रीय नेतृत्व, नितिन नबीन बने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष

आधार कार्ड में अभी भी है बचपन वाली फोटो? यहां जानिए बदलने का सबसे आसान तरीका

बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ का तूफान, रणवीर सिंह और रहमान डकैत की फिल्म ने तोड़ दिए ये 5 बड़े रिकॉर्ड

धरती की सबसे कठोर लकड़ी कौन सी है? इन 5 पेड़ों से मिलता है सबसे स्ट्रॉन्ग वुड

क्रिकेट

Michael Vaughan in Australia: बाल-बाल बचने के बाद माइकल वॉन ने एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने वो खौफनाक मंजर की पूरी कहानी बताई है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 14, 2025, 07:40 PM IST

Michael Vaughan in Australia

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में स्थित बॉन्डी बीच रविवार 14 दिसंबर को धुंआधार फाइरिंग हुई है, जहां करीब 12 लोगों की मौत हो गई है. गोलीबारी के दौरान इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल वॉन भी वहां मौजूद थे. लेकिन गलीमत रही कि वो सही सलामत बच गई. हालांकि बाल-बाल बचने के बाद वॉन ने एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने वो खौफनाक मंजर की पूरी कहानी बताई है. आइए जानते हैं कि आखिरी पूरा मामला क्या है. 

माइकल वॉन की बाल-बाल बची जान

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित बॉन्डी बीच पर गोलीबारी में बाल-बाल बचने के बाद पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने एक्स पर लिखा, "बॉन्डी में एक रेस्तरां में बंद होना डरावना था. अब मैं सुरक्षित हूं. लेकिन इमरजेंसी सेवाओं और उस व्यक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद जिसने आतंकवादी का सामना किया. उन सभी के साथ विचार जो प्रभावित हुए हैं." 

लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह

शहर के प्रसिद्ध बॉन्डी बीच पर यहूदी समुदाय के लोग हनुक्का पर्व मना रहे थे, तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी. चश्मदीदों के मुताबिक, कुछ ही पलों में जश्न का माहौल चीख-पुकार और भगदड़ में बदल गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की. उस वक्त बीच पर करीब 2000 लोग मौजूद थे, जिनमें परिवार, बच्चे और पर्यटक भी शामिल थे. गोलीबारी के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत इलाके को खाली कराया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी. 

12 लोगों की मौत की पुष्टि

मीडियो रिपोर्ट्स के अनुसार, न्यू साउथ वेल्स एंबुलेंस सेवा को स्थानीय समयानुसार शाम करीब 6:45 बजे कई लोगों को गोली लगने की सूचना मिली. मौके पर पहुंची मेडिकल टीमों ने कई घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया. इस हमले में अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं. घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें दो संदिग्ध हमलावर ऊंचाई से फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं. दोनों ने काले कपड़े पहन रखे हैं और उनके हाथों में राइफल नजर आ रही है. सुरक्षा एजेंसियां वीडियो के आधार पर हमलावरों की पहचान और उनकी तलाश में जुटी हुई हैं.

