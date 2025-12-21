FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

क्रिकेट

AUS vs ENG 3rd Test Highlights: नहीं थम रहा स्टार्क का कहर, इंग्लैंड को 82 रनों से रौंदा; ऑस्ट्रेलिया ने जीती एशेज सीरीज

AUS vs ENG 3rd Test Highlights: एशेज 2025-26 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा मुकाबला एडिलेड ओवल में खेला गया था. पांच मैचों की टेस्ट सीरीज को ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 से जीत लिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 21, 2025, 11:39 AM IST

AUS vs ENG 3rd Test Highlights: नहीं थम रहा स्टार्क का कहर, इंग्लैंड को 82 रनों से रौंदा; ऑस्ट्रेलिया ने जीती एशेज सीरीज

AUS vs ENG 3rd Test Highlights

एशेज 2025-26 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा मुकाबला एडिलेड ओवल में खेला गया था. पांच मैचों की टेस्ट सीरीज को ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 से जीत लिया है. हालांकि अभी दो मुकाबले बचे हैं और इंग्लैंड की टीम इज्जत बचाने के इरादे से अब चौथे और पांचवें टेस्ट में मैदन पर उतरेगी. मिचेल स्टार्क ने इस मैच में बल्ले और गेंद दोनों से ही कहर ढाया है. ऑस्ट्रेलिया पिछली चार एशेज सीरीज में से तीन ऑस्ट्रेलिया ने जीती है और एक सीरीज ड्रॉ रही है. 

ऑस्ट्रेलिया ने एशेज 2025-26 जीत ली है. एडिलेड में खेले गए तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पांचवें दिन दूसरे सेशन में 82 रन से हरा दिया. इस जीत के साथ सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 की अपराजेय बढ़त हासिल कर ली है. इंग्लैंड का एशेज जीतने का इंतजार कम-से-कम दो साल के लिए और बढ़ गया है.
 
इंग्लैंड को टेस्ट जीतने के लिए 435 रन का लक्ष्य मिला था. इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही थी और टीम ने 31 रन पर ही 2 विकेट गंवा दिए थे. कप्तान बेन स्टोक्स सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए, जो रूट 39 और हैरी ब्रूक 30 अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में सफल नहीं रहे. आखिर में जेमी स्मिथ 60, विल जैक्स 47, और ब्रायडन कार्स नाबाद 39 ने संघर्ष करने की कोशिश की, जो सफल नहीं रही. इंग्लैंड की पारी 352 रन पर सिमट गई। टीम को 82 रन से हार का सामना करना पड़ा. ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क, कप्तान पैट कमिंस और नाथन लायन ने 3-3 विकेट लिए. स्कॉट बोलैंड ने 1 विकेट लिया. 

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 371 रन बनाए थे. इंग्लैंड की पहली पारी 286 रन पर सिमट गई थी. ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में ट्रेविस हेड के 170 रन की बदौलत 349 रन बनाए थे और पहली पारी में मिले 85 रन की बढ़त के आधार पर इंग्लैंड को जीत के लिए 435 रन का लक्ष्य दिया था. पहली पारी में 106 और दूसरी पारी में 72 रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. 

ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में खेला गया पहला टेस्ट 8 विकेट से जीता था. वहीं ब्रिसबेन में खेले गए दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट से विजयी रही थी. एडिलेड टेस्ट 82 रन से जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 की अपराजेय बढ़त बना ली है. सीरीज का चौथा टेस्ट मेलबर्न में 26 दिसंबर से और पांचवां टेस्ट 4 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा.

