AUS vs ENG Highlights: अब क्या कहेंगे लोग... डेढ़ दिन में खत्म हुआ एशेज का पहला टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से रौंदा

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज 2025-26 का पहला मुकाबला पर्थ स्टेडियम में 21 नवंबर से खेला गया था. लेकिन सिर्फ डेढ़ दिन में मुकाबला खत्म हो गया. वहीं अब पिच को लेकर सवाल उठने वाले हैं कि इतनी जल्दी टेस्ट मैच खत्म कैसे खत्म हो सकता है. इंग्लैंड ने 204 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 28.2 ओवरों में चेज कर दिया. टीम के लिए ट्रेविस हेड ने सिर्फ 83 गेंदों में 123 रन बनाए है. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है.

इंग्लैंड ने दिया था 204 रनों का लक्ष्य

ऑस्ट्रेलिया के सामने 204 रनों का लक्ष्य था, जिसे टीम ने सिर्फ 28.2 ओवरों में चेज कर दिया. टीम के लिए ट्रेविस हेड ने सिर्फ 69 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और इंग्लिश गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई. फिर उन्होंने 83 गेंदों में 4 छक्के और 16 चौकों की मदद से 123 रनों की पारी खेली. इस दौरान उनका स्ट्राइक-रेट 148 से अधिक रहा. इसके अलावा मार्नस लाबुशेन ने 49 गेंदों में 1 छक्का और 6 चौकों की मदद से नाबाद 51 रनों की पारी खेली.

सिर्फ डेढ़ दिन में खत्म हुआ टेस्ट मैच

एशेज सीरीज 2025-26 का पहला मैच 21 नवंबर शुक्रवार से खेला जा रहा था. लेकिन फिर 22 नवंबर शनिवार को मैच पूरा खत्म हो गया है. हालांकि इस मैच को पूरे दिन भी नहीं हो सके और ये केवल डेढ़ दिन में ही खत्म हो गया है. हालांकि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता टेस्ट तीन दिन में खत्म हुआ था, जिसके बाद काफी चर्चा हुई थी. वहीं अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट डेढ़ दिन में खत्म हो गया. अब क्रिकेट पंडित और फैंस इसको लेकर क्या कहते हैं.

ऐसा रहा पूरा मुकाबला

इंग्लैंड ने पहली पारी में 172 रन बनाए थे. टीम के लिए सबसे बड़ी हैरी ब्रूक ने 52 रनों की खेली. इसके अलावा ओली पोप 46 रन और जेमी स्मिथ ने 33 रनों की पारी खेली थी. वहीं इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 132 रन ही बना सकी और इंग्लैंड ने 40 रनों की बढ़त बना ली. टीम के लिए एलेक्स कैरी 26, कैमरून ग्रीन 24 और ट्रेविस हेड 21 रनों की पारी खेली. फिर इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 164 रन ही बना सकी. टीम के लिए गस एटकिंसन 37, ओली पोप 33, बेन डकेट 28 रनों की पारी खेली. वहीं अंत में ऑस्ट्रेलिया ने 204 रनों का लक्ष्य पूरा कर लिया.

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

मिचेल स्टार्क ने पहली पारी में 7 और दूसरी पारी में 3 कुल 10 विकेट अपने नाम किया. ब्रेंडन डोकेट 5 विकेट चटकाए. स्कॉट बोलैंड 4 विकेट और ग्रीम ने 1 विकेट लिया. बेन स्टोक्स ने 5 विकेट अपने नाम किया. ब्रेंडन कार्स 5 विकेट अपने नाम किया. जोफ्रा आर्चर ने 2 विकेट अपने नाम किया.

