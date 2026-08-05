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Mitchell Starc Records: मिचेल स्टार्क के पास इतिहास रचने का मौका, तोड़ सकते हैं कपिल देव और डेल स्टेन का रिकॉर्ड

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Mitchell Starc Records: मिचेल स्टार्क के पास इतिहास रचने का मौका, तोड़ सकते हैं कपिल देव और डेल स्टेन का रिकॉर्ड

Mitchell Starc Records: स्टार्क के पास कपिल देव और डेल स्टेन के रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका है. लेकिन स्टार्क ने इन दिग्गजों को रिकॉर्ड को तोड़ने पर तर्जी नहीं दी है. उनका कहना है कि वो अपने रिकॉर्ड्स से पहले टीम के बारे में सोचते हैं.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 05, 2026, 04:05 PM IST

Mitchell Starc Records: मिचेल स्टार्क के पास इतिहास रचने का मौका, तोड़ सकते हैं कपिल देव और डेल स्टेन का रिकॉर्ड

Mitchell Starc Records (Photo X)

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ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है, जिसकी पहला मुकाबला 13 अगस्त से खेला जाएगा. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई घातक गेंदबाज मिचेल स्टार्क इतिहास रचने के बेहद करीब है. स्टार्क के पास कपिल देव और डेल स्टेन के रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका है. लेकिन स्टार्क ने इन दिग्गजों को रिकॉर्ड को तोड़ने पर तर्जी नहीं दी है. उनका कहना है कि वो अपने रिकॉर्ड्स से पहले टीम के बारे में सोचते हैं. आइए जानते हैं कि स्टार्क कौन सा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. 

रिकॉर्ड्स नहीं टीम को दी प्राथमिकता

मिचेल स्टार्क ने आईसीसी से बात करते हुए कहा, "इसका मतलब है कि मैंने काफी क्रिकेट खेला है. कपिल देव और डेल स्टेन के साथ मेरा नाम लिया जाना बहुत अच्छी और विनम्रता वाली बात है. हालांकि, जब आप खेल रहे होते हैं, तो इन बातों का बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता. आप बहुत आगे की नहीं सोचते. जब आप 36 साल के होते हैं और 16 साल से खेल रहे होते हैं, तो आप सोचते हैं कि आपने कुछ सुधार किया है या किसी चीज में बेहतर हुए हैं. आप इतने लंबे समय तक इसलिए टिके रहते हैं, क्योंकि आप विकसित हो पाते हैं, सीख पाते हैं और सुधार कर पाते हैं."

कपिल-डेल का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब स्टार्क

मिचेल स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट में अब तक कुल 433 विकेट चटकाए हैं. वहीं, क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में कपिल देव ने 434 और डेल स्टेन ने 439 विकेट लिए हैं. अब अगर स्टार्क बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कुल मिलाकर 7 विकेट लेने में सफल रहते हैं, तो वो कपिल देव और स्टेन दोनों को एक साथ पीछे छोड़ देंगे. हालांकि, बांग्लादेश के खिलाफ ऐसी पूरी संभावना है कि वो पहले ही टेस्ट में 7 विकेट लेकर इतिहास रच सकते हैं. 

WTC 2025-27 में कैसा रहा स्टार्क का प्रदर्शन?

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) सत्र में काफी दमदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने अब तक 8 मुकाबलों में 46 विकेट अपने नाम किए हैं. इतना ही नहीं, स्टार्क ने इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज में 31 विकेट अपने नाम किए थे. ऐसे में अब इस सत्र में उनके विकेट की संख्या तेजी से बढ़ सकती है और वो 50 का आंकड़ा बहुत जल्द पार कर सकते हैं.

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