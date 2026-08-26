एशियन गेम्स 2026 में सीधा क्वार्टर फाइनल खेलेगा भारत, जानें क्यों मिला सीधा एंट्री? देखें टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल

Asian games 2026 Schedule: एशियन गेम्स 2026 की शुरुआत अगले महीने 19 सितंबर से होने जा रही है. इस टूर्नामेंट की मेजबानी जापान करेगा. हालांकि क्रिकेट मैचों के फुल शेड्यूल सामने आ गया है.

एशियन गेम्स 2026 की शुरुआत अगले महीने 19 सितंबर से होने जा रही है. इस टूर्नामेंट की मेजबानी जापान करेगा. हालांकि, इस बार खास बात ये है कि इस इवेंट में क्रिकेट को भी शामिल किया गया है. एशियन गेम्स 2026 में महिलाओं के क्रिकेट मुकाबलों की शुरुआत 17 सितंबर से होगी, जबकि पुरुषों के मैच 24 सितंबर से शुरू होंगे. एशियन गेम्स में क्रिकेट मैचों के पूरे शेड्यूल का ऐलान हो गया है. टूर्नामेंट में भारतीय टीम सीधा क्वार्टर-फाइनल मुकाबला खेलेगा. आइए जानते हैं कि आखिरी क्यों भारत को सीधा क्वार्टर फाइनल में एंट्री मिली है.

एशियन गेम्स 2026 में सीधा क्वार्टर फाइनल में भारत को क्यों मिला सीधा एंट्री?

भारतीय टीम टूर्नामेंट में सीधा क्वार्टर फाइनल राउंड में उतरेगी. दरअसल, एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट में कुल 10 टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें से 4 टीमों को बेहतर आईसीसी रैंकिंग के कारण डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल का टिकट दिया गया है. इस लिस्ट में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका का नाम शामिल है. वहीं, अफगानिस्तान, जापान, नेपाल, हांगकांग, मलेशिया और ओमान ग्रुप स्टेज में खेलेंगी.

भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम अपने अभियान का आगाज 28 सितंबर को ग्रुप ए के उपविजेता के खिलाफ करेगी. उसके बाद टीम 1 अक्टूबर को दूसरे सेमीफाइनल मैच खेलने मैदान पर उतरेगी. सेमीफाइनल जीतने पर भारतीय टीम 3 अक्टूबर को फाइनल मैच खेलेगी. इसी तारीख को तीसरे स्थान के लिए ब्रॉन्ज मेडल मैच भी होगा.

एशियन गेम्स 2026 में पुरुष क्रिकेट टीमों का पूरा शेड्यूल

24 सितंबर - जापान बनाम अफगानिस्तान

24 सितंबर - मलेशिया बनाम हांग कांग

25 सितंबर - नेपाल बनाम अफगानिस्तान

25 सितंबर - ओमान बनाम हांग कांग

26 सितंबर - नेपाल बनाम जापान

26 सितंबर - ओमान बनाम मलेशिया

28 सितंबर - पहला क्वार्टरफाइनल - ग्रुप ए की उपविजेता टीम बनाम भारत

28 सितंबर - दूसरा क्वार्टरफाइनल - ग्रुप बी की उपविजेता टीम बनाम पाकिस्तान

29 सितंबर - तीसरा क्वार्टरफाइनल - ग्रुप बी की विजेता टीम बनाम बांग्लादेश

29 सितंबर - चौथा क्वार्टरफाइनल - ग्रुप ए की विजेता टीम बनाम श्रीलंका

1 अक्टूबर - पहला सेमीफाइनल

1 अक्टूबर - दूसरा सेमीफाइनल

3 अक्टूबर - ब्रॉन्ज मेडल मैच

3 अक्टूबर - गोल्ड मेडल मैच

भारतीय महिला टीम भी खेलेगी सीधा क्वार्टर फाइनल

भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने अभियान की शुरुआत 18 सितंबर को जापान के खिलाफ करेगी, जबकि 20 सितंबर को टीम अपना सेमीफाइनल मैच खेलने उतरेगी. 22 सितंबर को ब्रॉन्ज और फाइनल मुकाबला खेला जाना है. टूर्नामेंट में कुल 8 महिला टीमों ने हिस्सा लिया है, जिनमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, चीन और जापान की टीमें हैं. इन सभी के बीच क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, ब्रांज मैच और गोल्ड मैच खेले जाने हैं.

एशियन गेम्स 2026 में महिला क्रिकेट टीमों का फुल शेड्यूल