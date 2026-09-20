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एशियन गेम्स 2026 में स्मृति मंधाना ने बनाया महारिकॉर्ड, विराट-रोहित और बाबर सबको छोड़ा पीछे

Smriti Mandhana Records: बांग्लादेश के खिलाफ स्मृति मंधाना ने एक महारिकॉर्ड बना दिया है, जिसके बाद विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा और बाबर आजम तक कई दिग्गज खिलाड़ी पीछे छूट गए हैं.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 20, 2026, 05:48 PM IST

एशियन गेम्स 2026 में स्मृति मंधाना ने बनाया महारिकॉर्ड, विराट-रोहित और बाबर सबको छोड़ा पीछे

smriti mandhana (Photo X)

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एशियन गेम्स 2026 क्रिकेट में भारतीय महिला टीम ने फाइनल में जगह बना ली है. टीम ने क्वार्टर फाइनल में जापान और सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराकर गोल्ड मेडल मैच में जगह बनाई है. वहीं, सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ स्मृति मंधाना ने एक महारिकॉर्ड बना दिया है, जिसके बाद विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा और बाबर आजम तक कई दिग्गज खिलाड़ी पीछे छूट गए हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने कौनसा रिकॉर्ड अपने नाम किया है. 

सेमीफाइनल में खेली ताबड़तोड़ पारी

स्मृति मंधाना ने कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में बांग्लादेश महिला टीम के खिलाफ एशियाई खेलों के सेमीफाइनल में 19 गेंदों पर ताबड़तोड़ अंदाज में 37 रनों की शानदार पारी खेली. इस पारी क साथ उन्होंने खास उपलब्धि अपने नाम की है. ​उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में न्यूजीलैंड की पूर्व क्रिकेटर सूजी बेट्स को पीछे छोड़ दिया. अब उनके नाम 171 पारियों में 4788 रन हैं. इस मैच से पहले मंधाना के नाम 170 पारियों में 4751 रन थे और न्यूजीलैंड की दिग्गज खिलाड़ी से आगे निकलने के लिए उन्हें सिर्फ आठ रन चाहिए थे. उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत करते ही 7 गेंदों में दो चौके और दो सिंगल से ये उपलब्धि अपने नाम कर ली.

मंधाना ने विराट-रोहित और बाबर को भी छोड़ा पीछे

स्मृति मंधाना और बेट्स पहले से ही पुरुषों के टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बाबर आजम से आगे थीं. अब उन्होंने उनसे और भी ज्यादा बढ़त बना ली है. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट (पुरुष और महिला) में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में स्मृति मंधाना पहले पायदान पर पहुंच गई हैं. उनके नाम 4,788 रन हैं. न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स 4,758 रनों के साथ दूसरे पायदान पर हैं. पाकिस्तान के अनुभवी खिलाड़ी बाबार आजम 4,596 रन के साथ तीसरे नंबर पर हैं. इंग्लैंड के जोस बटलर 4,292 रन के साथ चौथे पायदान पर हैं. वहीं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर 4,287 रन के साथ पांचवें पायदान पर हैं. रोहित शर्मा 4231 रन और विराट 4188 रन के साथ 5वें और छठे स्थान पर हैं.

पहले भी तोड़ चुकी हैं एक बड़ा रिकॉर्ड

स्मृति मंधाना हाल ही में महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में भी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी थीं. एशिया कप के दौरान उन्होंने भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़कर महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया. उन्होंने एशिया कप में हांगकांग के खिलाफ 124 रन बनाकर मिताली के 10,868 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया और अपना 18वां इंटरनेशनल शतक भी लगाया. ये महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक थे, जिससे वो दिग्गज मेग लैनिंग से आगे निकल गईं. इसके बाद दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट ने शतक के इस रिकॉर्ड की बराबरी की.

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