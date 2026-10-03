Vaibhav Suryavanshi vs Saim Ayub: वैभव या सैम कौन है ज्यादा अमीर? जानें किसकी कितनी सैलरी

Vaibhav Suryavanshi vs Saim Ayub: एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल मैच में वैभव और सैम का सामना हुआ. लेकिन सैम ने बाजी मारी और वैभव को पवेलियन भेज दिया.

भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और पाकिस्तान के स्टार ऑलराउंडर सैम अयूब एक बार फिर आमने-सामने आए हैं. एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल मैच में दोनों का सामना हुआ. लेकिन सैम ने बाजी मारी और वैभव को पवेलियन भेज दिया. सैम ने वैभव को आउट करने के बाद बेबी सेलिब्रेशन भी किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सैम अयूब काफी सालों से पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, जबकि वैभव को अब टीम इंडिया में मौका मिला है. बीसीसीआई और पीसीबी में ज्यादा अमीर कौन है, ये तो सभी को पता ही है. लेकिन क्या आपको पता है कि वैभव सूर्यवंशी और सैम अयूब में कौन ज्यादा अमीर है.

एशियन गेम्स 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 211 रन बोर्ड पर लगा दिए. टीम के लिए अभिषेक शर्मा ने 28 गेंदों में 3 चौके और 7 छक्कों की मदद से 61 रनों की पारी खेली. वहीं, तिलक वर्मा ने 22 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 51 रनों की पारी खेली. शिवम दुबे ने 15 गेंदों में 27 रन बनाए. वहीं संजू सैमसन 2, वैभव सूर्यवंशी 15, श्रेयस अय्यर 21, ईशान किशन 20 और अक्षर पटेल नाबाद 1 रन बना सके.

वैभव को आउट करने के बाद सैम ने किया बेबी सेलिब्रेशन

एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने 9 गेंदों में 15 रन बनाए, जिसमें दो छक्के शामिल हैं. लेकिन फिर पारी के तीसरे ओवर की पहली गेंद पर सैम अयूब ने वैभव को आउट कर दिया. अयूब की गेंद पर वैभव रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बल्ले का किनारा लगा और गेंद कीपर के हाथों में चली गई. वैभव को आउट करने के बाद सैम ने बेबी सेलिब्रेशन किया है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

Saim Ayub giving unnecessary send off to Vaibhav Sooryawanshi.

He can be seen gesturing action of a lap suggesting Vaibhav is a kid and should be at home instead of playing.

Abhishek Sharma later in the over taking revenge he gave him belt treatment. pic.twitter.com/HhkGUmflna October 3, 2026

बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है वैभव

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अभी तक वैभव सूर्यवंशी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किया है. किसी भी खिलाड़ी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने के लिए तय मैच खेलना पड़ता है. वैभव ने अभी बीसीसीआई की शर्तों के अनुसार मैच नहीं खेले हैं. बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने के लिए किसी भी खिलाड़ी को कम से कम 3 टेस्ट या 8 वनडे या 10 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने ही पड़ते हैं. वैभव ने अब तक 8 टी20 खेले हैं, जिसकी वजह से उन्हें सिर्फ प्रति मैच फीस मिलती है.

कितनी है वैभव सूर्यवंशी की नेटवर्थ?

वैभव सूर्यवंशी भले ही बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है. लेकिन फिर भी अच्छी कमाई करते हैं. कई रिपोर्ट्स के अनुसार, वैभव सूर्यवंशी की कुल नेटवर्थ 7 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में आंकी जा रही है. वैभव ने अब तक सिर्फ 8 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. हालांकि, वैभव सूर्यवंशी आईपीएल से बी काफी तगड़ी कमाई करते हैं. राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें एक करोड़ से ज्यादा सैलरी देती है.

बीसीसीआई उन्हें प्रति मैच फीस देती है. बीसीसीआई टेस्ट में प्रति मैच 15 लाख रुपये देती है, जबकि वनडे में प्रति मैत 6 लाख और टी20 इंटरनेशनल में प्रति मैच 3 लाख रुपये देते हैं. इसके अलावा, बीसीसीआई घरेलू क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को भी भारी रकम देती है. लेकिन घरेलू क्रिकेट में रकम खिलाड़ियों के अनुभव के हिसाब से तय की गई है. 41 से ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को 60000 प्रति मैच, 21 से 40 मैच वालों को 50 हजार और 0 से 20 मैच वालों को 40 हजार प्रति मैच फीस देती है. ऐसे में घरेलू क्रिकेट से वैभव कम से कम 40 हजार रुपये प्रति मैच कमाते हैं.

कितनी है सैम अयूब की नेटवर्थ?

सैम अयूब ने पाकिस्तान के लिए काफी क्रिकेट खेला हुआ है. पाकिस्तान के लिए उन्होंने 9 टेस्ट, 17 वनडे और 68 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. उन्होंने 2023 में डेब्यू किया था. तब से लेकर वो अब तक काफी अच्छी कमाई कर रहे हैं. इतना ही नहीं, पाकिस्तान सुपर लीग से भी सैम तगड़ी कमाई करती हैं और साथ ही घरेलू क्रिकेट से भी पैसा कमा रहे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, सैम अयूब की नेटवर्थ 30 लाख डॉलर बताई जा रही है, जो भारतीय रुपये में 28 करोड़ से ज्यादा होती है.

कैसे हैं दोनों के टी20 इंटरनेशनल में आंकड़े?

पाकिस्तान के स्टार ऑलराउंडर सैम अयूब ने पाकिस्तान के लिए खेलते हुए 68 मैचों की 66 पारियों में 1341 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने सिर्फ 6 अर्धशतक लगाए हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक-रेट 136.84 का रहा है. वहीं, वैभव सूर्यवंशी ने 8 पारियों में 246 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने दो अर्धशतक भी ठोके हैं और साथ ही उन्होंने 186.36 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है. वैभव विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और उनका स्ट्राइक रेट सैम से काफी ज्यादा भी है.