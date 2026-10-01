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भारत ने टी20 में 11 बार 100+ रनों से दर्ज की जीत, पाकिस्तान-इंग्लैंड छूटे पीछे; जानें कब-कब किया ये कारनामा

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भारत ने टी20 में 11 बार 100+ रनों से दर्ज की जीत, पाकिस्तान-इंग्लैंड छूटे पीछे; जानें कब-कब किया ये कारनामा

भारत और पाकिस्तान के बीच 3 अक्टूबर को गोल्ड मेडल मैच खेला जाएगा. लेकिन इससे पहले यानी सेमीफाइनल में भारत ने इतिहास रच दिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Oct 01, 2026, 06:54 PM IST

भारत ने टी20 में 11 बार 100+ रनों से दर्ज की जीत, पाकिस्तान-इंग्लैंड छूटे पीछे; जानें कब-कब किया ये कारनामा

Team India (Photo IANS)

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एशिया कप 2026 तेजी से अपने अंत की ओर बढ़ रहा है. एशियन गेम्स के 20वें संस्करण का आगाज  19 सितंबर से हुआ था और इसका समापन 3 अक्टूबर को होगा. भारत के पास खेल के आखिरी दिन गोल्ड जीतने का मौका होगा, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम ने फाइनल में जगह बनाई है. भारत और पाकिस्तान के बीच 3 अक्टूबर को गोल्ड मेडल मैच खेला जाएगा. लेकिन इससे पहले यानी सेमीफाइनल में भारत ने इतिहास रच दिया है. भारत और श्रीलंका के बीच सेमीफाइनल खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 124 रनों से अपने नाम कर लिया है. इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 11वीं बार 100 प्लस रनों से जीत हासिल की है. 

कैसा रहा एशियन गेम्स का सेमीफाइनल?

एशियन गेम्स 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया था. इस मैच में टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 169 रन बनाए थे. टीम के लिए ईशान किशन ने नाबाद 80 रनों की पारी खेली. इसके जवाब में श्रीलंका की पारी 9.5 ओवरों में सिर्फ 45 रनों पर सिमट गई. इसके साथ ही टीम इंडिया ने 124 रनों से मुकाबला जीत लिया और फाइनल में मेडल पक्का कर लिया है. भारत के लिए ईशान किशन ने 80 रनों की नाबाद पारी खेली. 

भारत ने रचा इतिहास

श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया है. दरअसल, उन्होंने पुरुष टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 11वीं बार 100 या उससे ज्यादा रनों से जीत दर्ज कर ली है. हालांकि, टीम इंडिया के अलावा कोई भी टीम डबल डिजिट में नहीं पहुंची है. वहीं, फुल मेंबर टीमों में भी टीम इंडिया टॉप पर है और बाकी टीमों से काफी ज्यादा अंतर भी है. भारत के अलावा पाकिस्तान, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे की टीम का नाम शामिल है. 

पुरुष T20I में 100 या उससे ज्यादा रनों से सबसे ज्यादा बार जीत

  • 11- भारत
  • 10- कनाडा
  • 9- ऑस्ट्रिया
  • 8- जिम्बाब्वे
  • 8- नेपाल 
  • 8- जापान
  • 8- मलेशिया 
  • 8- युगांडा
  • 6- स्पेन 
  • 6- तंजानिया
  • 6- पाकिस्तान 
  • 6- इंग्लैंड 
  • 6- डेनमार्क
  • 5- पापुआ न्यू गिनी

पुरुष T20I में 100 या उससे ज्यादा रनों से सबसे ज्यादा बार जीत (फुल मेंबर टीमें)

  • 11- भारत
  • 8- जिम्बाब्वे
  • 6- पाकिस्तान 
  • 6- इंग्लैंड 

किस टीम के खिलाफ कब जीती टीम इंडिया?

  • भारत बनाम न्यूजीलैंड- 168 रनों से जीत (2023)
  • भारत बनाम इंग्लैंड- 150 रनों से जीत (2025)
  • भारत बनाम आयरलैंड- 143 रनों से जीत (2018)
  • भारत बनाम साउथ अफ्रीका- 135 रनों से जीत (2024)
  • भारत बनाम बांग्लादेश- 133 रनों से जीत (2024)
  • भारत बनाम अफगानिस्तान- 127 रनों से जीत (2026)
  • भारत बनाम साउथ अफ्रीका- 106 रनों से जीत (2023)
  • भारत बहनाम अफगाविस्तान- 101 रनों से जीत (2022)
  • भारत बनाम साउथ अफ्रीका- 101 रनों से जीत (2025)
  • भारत बनाम जिम्बाव्बे- 100 रनों से जीत (2024)
  • भारत बनाम श्रीलंका- 124 रनों से जीत (2026)

भारत ने 100 या उससे ज्यादा रनों से पहली बार जीत साल 2018 में जीत दर्ज की थी. साल 2018 के बाद से अब तक टीम ने 11 बार ये कारनामा किया है. टीम ने सबसे बड़ी जीत न्यबजीलैंड के खिलाफ दर्ज की है, जब टीम इंडिया ने 168 रनों से मुकाबला अपने नाम किया था. इसके अलावा, इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने 150 रनों से जीत हासिल की है. भारत ने दो बार ही 150 प्लस स्कोर से मुकाबला जीता था. 

भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा फाइनल

एशियन गेम्स 2026 क्रिकेट फाइनल मुकाबला 3 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाना है. दोनों ही देशों ने सेमीफाइनल मुकाबला अपने नाम किया था. एशियन गेम्स के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल खेला जाएगा. इससे पहले दोनों टीमों ने टी20 वर्ल्ड कप 2007, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 और  एशिय कप 2025 का फाइनल खेला था, जिसें से टीम इंडिया ने दो और पाकिस्तान ने एक फाइनल जीता है. लेकिन इस बार दोनों टीमों के बीच काफी रोमांचक मुकाबला खेला जा सकता है. 

T20I टीम की एक पारी में सबसे ज़्यादा डक (फुल मेंबर टीमें)

6 - जिम्बाब्वे बनाम वेस्टइंडीज, पोर्ट ऑफ़ स्पेन, 2010
5 - न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान, क्राइस्टचर्च, 2010
5 - इंग्लैंड बनाम भारत, बेंगलुरु, 2017
5 - श्रीलंका बनाम भारत, निशिन, 2026

फ़ुल-मेंबर टीमों के लिए T20I में सबसे कम ऑल-आउट स्कोर

45 - वेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंड, बासेटेरे, 2019
45 - श्रीलंका बनाम भारत, निशिन, 2026
55 - वेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंड, दुबई, 2021
56 - अफगानिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका, तारोबा, 2024
57 - जिम्बाब्वे बनाम पाकिस्तान, बुलावायो, 2024

T20I में श्रीलंका की सबसे बड़ी हार (रन के अंतर से)

134 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड, 2019
124 रन बनाम भारत, निशिन, 2026
119 रन बनाम इंग्लैंड, साउथेम्प्टन, 2026
93 रन बनाम भारत, कटक, 2017
91 रन बनाम भारत, राजकोट, 2023

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