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Asian Games 2026 Day 3 Schedule: 22 सितंबर को कैसा रहेगा भारत का शेड्यूल, मंगलवार को आ सकता है गोल्ड

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Asian Games 2026 Day 3 Schedule: 22 सितंबर को कैसा रहेगा भारत का शेड्यूल, मंगलवार को आ सकता है गोल्ड

Asian Games 2026 Day 3 Schedule: एशियन गेम्स 2026 के शुरुआती दो दिन पूरे हो चुके हैं. इस दौरान भारत ने कुल 6 मेडल अपने नाम कर लिए हैं, जिसमें चार सिल्वर और दो ब्रांज मेडल हैं.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 21, 2026, 09:39 PM IST

Asian Games 2026 Day 3 Schedule: 22 सितंबर को कैसा रहेगा भारत का शेड्यूल, मंगलवार को आ सकता है गोल्ड

Asian Games 2026 Day 3 Schedule (Photo X)

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एशियन गेम्स 2026 के शुरुआती दो दिन पूरे हो चुके हैं. इस दौरान भारत ने कुल 6 मेडल अपने नाम कर लिए हैं, जिसमें चार सिल्वर और दो ब्रांज मेडल हैं. एशियन गेम्स के पहले दिन भारत ने दो मेडल जीते थे, जबकि दूसरे दिन चार पदक अपने नाम किए हैं. लेकिन अभी भी भारत को अपने पहले गोल्ड की तलाश है, जो जल्द खत्म होने वाली है. महिला क्रिकेट इवेंट में भारत और श्रीलंका की महिला टीमों के बीच गोल्ड मेडल मैच खेला जाना है, जिसमें भारतीय टीम जीत की प्रबल दावेदार नजर आ रही है. आइए जानते हैं कि एशियन गेम्स 2026 के तीसरे दिन भारत का शेड्यूल कैसा है. 

भारत को तीसरे दिन गोल्ड की उम्मीद

एशियन गेम्स 2026 के शुरुआती दो दिनों में भारत ने गोल्ड नहीं जीता है. लेकिन तीसरे दिन भारत को महिला क्रिकेट इवेंट में गोल्ड की उम्मीद है. भारत और श्रीलंका की महिला टीमों के बीच एशियन गेम्स का फाइनल खेला जाएगा और जीतने वाली टीम को गोल्ड मेडल मिलेगा. ऐसे में अगर भारतीय महिला टीम श्रीलंका को हरा देती है, तो भारत अपना गोल्ड मेडल जीत लेगा, जबकि श्रीलंका सिल्वर पदक जीतेगी. इसके अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ब्रांज मेडल के लिए मुकाबला खेला जाना है.

अब तक किसने किस इवेंट में जीता मेडल?

  • इलावेनिल वलारिवान- महिला 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल
  • सोनम उत्तम मस्कर- महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल
  • विदरसा विनोद- महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल
  • हिमांशु ढिल्लों- पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में सिल्वर पदक और टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल.
  • रुद्राक्ष पाटिल- पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में सिल्वर पदक और व्यक्तिगत स्पर्धा में ब्रांज पदक.
  • पार्थ माने- पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में सिल्वर पदक.
  • सुचिका तरियाल- मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (60 किग्रा कैटेगरी) में ब्रांज मेडल.

कैसा है तीसरे दिन का शेड्यूल? 

  • सॉफ्ट टेनिस- आध्या तिवारी vs अलीशा जिगलर (थाईलैंड) - महिला एकल- सुबह 5:30 बजे
  • सेपक टकरॉ- भारत vs मलेशिया (पुरुष टीम रेगु)- सुबह 5:30 बजे
  • ईस्पोर्ट्स (eFootball)- डेनियल पटेल, चिन्मय साहू vs उज्बेकिस्तान- सुबह 5:30 बजे
  • इक्वेस्ट्रियन इवेंटिंग टीम ड्रेसाज फाइनल डे-1- सुबह 5:45 बजे
  • अशीष लिमये, फवाद मिर्जा और अर्जन नागरा का एक्शन- सुबह 5:45 बजे
  • बैडमिंटन महिला टीम क्वार्टरफाइनल: भारत vs जापान- सुबह 6:00 बजे
  • शूटिंग- 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन (पार्थ राकेश माने/एलावेनिल वलारिवन)- सुबह 6:15 बजे
  • वुशु- हंजाबम लैंगलेंटोम्बी देवी, महिला नानक्वान-नानडाओ फाइनल- सुबह 6:29 बजे
  • शूटिंग- पुरुष स्कीट क्वालिफिकेशन डे-2 (अनंतजीत सिंह नरूका, भावतेघ सिंह गिल, मैराज अहमद खान)- सुबह 6:30 बजे
  • शूटिंग- महिला स्कीट क्वालिफिकेशन डे-2 (परिनाज ढालीवाल, रायजा ढिल्लों, महेश्वरी चौहान)- सुबह 6:30 बजे
  • टेबल टेनिस महिला टीम- भारत vs थाईलैंड (राउंड ऑफ 16)- सुबह 6:30 बजे
  • फेंसिंग पुरुष फॉइल व्यक्तिगत पूल मुकाबले शुरू- सुबह 6:30 बजे
  • सॉफ्ट टेनिस- जय मीणा vs हुसैन अराइन (पाकिस्तान)- सुबह 7:00 बजे
  • कबड्डी- भारत vs दक्षिण कोरिया- सुबह 7:15 बजे
  • तैराकी- आर्यन नेहरा, पुरुष 1500 मीटर फाइनल बी- सुबह 7:29 बजे
  • कराटे- चेतन भट्ट, पुरुष -84 किग्रा सेमीफाइनल- सुबह 7:35 बजे
  • तैराकी- पुरुष 4x100 मीटर मेडले रिले हीट्स- सुबह 8:05 बजे
  • फेंसिंग महिला एपे व्यक्तिगत पूल मुकाबले (मितवा चौधरी, तनिक्षा खत्री)- सुबह 8:15 बजे से
  • शूटिंग- एयर राइफल मिक्स्ड टीम फाइनल- सुबह 8:25 बजे
  • मुक्केबाजी- साक्षी vs आइरा विलेगास (फिलीपींस)- सुबह 8:30 बजे
  • टेबल टेनिस पुरुष टीम राउंड ऑफ 16- सुबह 9:00 बजे
  • ब्रांज मेडल मैच- पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश- सुबह 9:00 बजे
  • कराटे- अलीशा, महिला -55 किग्रा राउंड ऑफ 16- सुबह 9:20 बजे
  • सॉफ्ट टेनिस- आर्यन ठाकुर vs बोल्ड-एर्डेन अल्टांगेरेल (मंगोलिया)- सुबह 9:30 बजे
  • महिला क्रिकेट फाइनल- भारत vs श्रीलंका- सुबह 10:30 बजे
  • जिम्नास्टिक्स- प्रणति नायक (वॉल्ट क्वालिफिकेशन)- सुबह 10:30 बजे
  • सॉफ्ट टेनिस- आध्या तिवारी vs कैनात शलवानी (पाकिस्तान)- सुबह 10:30 बजे
  • बैडमिंटन पुरुष टीम क्वार्टरफाइनल- भारत vs जापान- सुबह 11:30 बजे
  • इक्वेस्ट्रियन शो जंपिंग फाइनल डे-1- दोपहर 12:00 बजे
  • फेंसिंग क्वार्टरफाइनल (योग्यता मिलने पर)- दोपहर 12:00 बजे
  • सॉफ्ट टेनिस- आर्यन ठाकुर vs पो-यी चेन (चीनी ताइपे)- दोपहर 12:00 बजे
  • कराटे- चेतन भट्ट फाइनल (योग्यता मिलने पर)- दोपहर 12:40 बजे
  • कराटे- अलीशा फाइनल (योग्यता मिलने पर)- दोपहर 12:50 बजे
  • मुक्केबाजी- जादुमणि सिंह मंडेंगबाम vs थापा चंद्र बहादुर (नेपाल)- दोपहर 1:30 बजे
  • ईस्पोर्ट्स (eFootball)- भारत vs मंगोलिया- दोपहर 2:00 बजे
  • वुशु- रोशिबिना देवी क्वार्टरफाइनल- दोपहर 2:30 बजे
  • वुशु- आर्यन क्वार्टरफाइनल- दोपहर 2:30 बजे
  • फेंसिंग सेमीफाइनल (योग्यता मिलने पर)- दोपहर 2:30 बजे
  • तैराकी- पुरुष 4x100 मीटर मेडले रिले फाइनल (योग्यता मिलने पर)- दोपहर 2:55 बजे
  • फेंसिंग मेडल बाउट्स (योग्यता मिलने पर)- दोपहर 3:10 बजे
  • पुरुष हॉकी- भारत vs श्रीलंका- दोपहर 3:30 बजे
  • महिला एपे फेंसिंग मेडल बाउट्स (योग्यता मिलने पर)- दोपहर 3:30 बजे
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