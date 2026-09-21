Asian Games 2026 Day 3 Schedule: 22 सितंबर को कैसा रहेगा भारत का शेड्यूल, मंगलवार को आ सकता है गोल्ड

Asian Games 2026 Day 3 Schedule: एशियन गेम्स 2026 के शुरुआती दो दिन पूरे हो चुके हैं. इस दौरान भारत ने कुल 6 मेडल अपने नाम कर लिए हैं, जिसमें चार सिल्वर और दो ब्रांज मेडल हैं.

एशियन गेम्स 2026 के शुरुआती दो दिन पूरे हो चुके हैं. इस दौरान भारत ने कुल 6 मेडल अपने नाम कर लिए हैं, जिसमें चार सिल्वर और दो ब्रांज मेडल हैं. एशियन गेम्स के पहले दिन भारत ने दो मेडल जीते थे, जबकि दूसरे दिन चार पदक अपने नाम किए हैं. लेकिन अभी भी भारत को अपने पहले गोल्ड की तलाश है, जो जल्द खत्म होने वाली है. महिला क्रिकेट इवेंट में भारत और श्रीलंका की महिला टीमों के बीच गोल्ड मेडल मैच खेला जाना है, जिसमें भारतीय टीम जीत की प्रबल दावेदार नजर आ रही है. आइए जानते हैं कि एशियन गेम्स 2026 के तीसरे दिन भारत का शेड्यूल कैसा है.

भारत को तीसरे दिन गोल्ड की उम्मीद

एशियन गेम्स 2026 के शुरुआती दो दिनों में भारत ने गोल्ड नहीं जीता है. लेकिन तीसरे दिन भारत को महिला क्रिकेट इवेंट में गोल्ड की उम्मीद है. भारत और श्रीलंका की महिला टीमों के बीच एशियन गेम्स का फाइनल खेला जाएगा और जीतने वाली टीम को गोल्ड मेडल मिलेगा. ऐसे में अगर भारतीय महिला टीम श्रीलंका को हरा देती है, तो भारत अपना गोल्ड मेडल जीत लेगा, जबकि श्रीलंका सिल्वर पदक जीतेगी. इसके अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ब्रांज मेडल के लिए मुकाबला खेला जाना है.

अब तक किसने किस इवेंट में जीता मेडल?

इलावेनिल वलारिवान- महिला 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल

सोनम उत्तम मस्कर- महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल

विदरसा विनोद- महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल

हिमांशु ढिल्लों- पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में सिल्वर पदक और टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल.

रुद्राक्ष पाटिल- पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में सिल्वर पदक और व्यक्तिगत स्पर्धा में ब्रांज पदक.

पार्थ माने- पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में सिल्वर पदक.

सुचिका तरियाल- मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (60 किग्रा कैटेगरी) में ब्रांज मेडल.

कैसा है तीसरे दिन का शेड्यूल?