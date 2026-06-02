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Asian Games 2026: क्या अपने देशों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे क्रिकेटर्स? BCCI समेत इन बोर्ड्स ने चुने ये धुरंधर

Asian Games 2026 Cricket Squads: एशियन गेम्स के लिए ज्यादातर देशों के क्रिकेट बोर्डों ने अपनी-अपनी टीम चुन ली है. लेकिन देखना ये होगा कि क्या खिलाड़ी अपने देश की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे या नहीं.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 23, 2026, 12:03 AM IST

Asian Games 2026: क्या अपने देशों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे क्रिकेटर्स? BCCI समेत इन बोर्ड्स ने चुने ये धुरंधर

Asian Games 2026 Cricket Squads (Photo X)

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भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में अपना दबदबा कायम रखा और लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीत लिया है. लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या भारतीय पुरुष टीम भी ऐसा कर पाएगी या नहीं. एशियन गेम्स 2026 में पुरुष क्रिकेट 24 सितंबर से शुरू हो रहा है, जबकि टीम इंडिया सीधा क्वार्टर फाइनल खेलेगी, तो भारत के मुकाबले 28 सितंबर से शुरू होंगे. एशियन गेम्स के लिए ज्यादातर देशों के क्रिकेट बोर्डों ने अपनी-अपनी टीम चुन ली है. लेकिन देखना ये होगा कि क्या खिलाड़ी अपने देश की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे या नहीं. भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर सभी की नजरे टिकने वाली है. इससे पहले भारत ने जापान से एक टी20 मैच खेला था, जिसमें जापान ने टीम इंडिया को कड़ी टक्कर दी थी. आइए जानते हैं कि एशियन गेम्स के 20वें संस्करण के लिए  BCCI समेत अन्य बोर्ड्स ने कौनसे धुरंधर चुने हैं.

BCCI समेत इन बोर्ड्स ने चुने ये धुरंधर

भारतीय क्रिकेट टीम

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपनी टी20 की सीनियर टीम को एशियन गेम्स 2026 को चुना है. बीसीसीआई गोल्ड मेडल से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, जिसके लिए ऐसा किया गया है. संजू सैमसन से लेकर जसप्रीत बुमराह तक सभी दिग्गज खिलाड़ी मौजूद हैं. 

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, विपराज निगम, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, यश ठाकुर, अर्शदीप सिंह और वैभव सूर्यवंशी.

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम 

अफगान क्रिकेट बोर्ड ने एशियन गेम्स 2026 में कई नए चेहरों को मौका दिया है. इस स्क्वाड में राशिद खान और मोहम्मद नबी समेत कई सीनियर खिलाड़ी नहीं हैं. एशियन गेम्स के इतिहास में अफगानिस्तान ने लगातार तीन बार सिल्वर मेडल अपने नाम किया है और इस बार टीम गोल्ड जीतना चाहेगी. 

दरविश रसूली (कप्तान), मोहम्मद इशाक (विकेटकीपर), मोहम्मद अकरम, हसन ईसाखिल, खालिद तानीवाल, इमरान मीर, फैसल खान शिनोजादा, नजीबुल्लाह जादरान, फरमानुल्लाह सफी, इस्मत आलम, करीम जनत, नांग्याल खरोती, अरब गुल मोमंद, फरीदून दाऊदजई और अब्दुल्ला अहमदजई.

बांग्लादेश क्रिकेट टीम

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी अपनी सीनियर टीम ही उतारी है. हालांकि, इस स्क्वाड में कुछ नए चेहरे भी मौजूद है. टीम ने एक बार गोल्ड अपने नाम किया है और इस बार भी ऐसी ही इरादे से मैदाव पर उतरेगी. 

लिट्टन दास (कप्तान), तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, मोहम्मद सैफ हसन, नजमुल हुसैन शान्तो, तौहीद हृदोय, मुसादेक हुसैन सैकत, यासिर अली चौधरी, रिशाद हुसैन, शाक महेदी हसन, नसुम अहमद, शैफ उद्दीन, शोरफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान और हसन महमूद.

जापान क्रिकेट टीम

केंडल फ्लेमिंग (कप्तान), चार्ल्स हिन्ज़, बेंजामिन इतो, वतरू मियाउची, रेओ सकुरानो, अलेक्जेंडर शिराई, शोमा स्लेटर, डेक्लान सुजुकी, इब्राहिम ताकाहाशी, मकोतो तानियामा, लाचलान लेक, कोहेई कुबोटा, त्सुयोशी तकादा, जेक कुसुदा और एलेस्टर फ्लेमिंग.

नेपाल क्रिकेट टीम

नेपाल क्रिकेट टीम में काफी टैलेंट भरा हुआ है. बोर्ड ने भी अपनी सीनियर टीम को चुना है और कुछ नए खिलाड़ियों को भी मौका दिया है. इस बार टीम अपने दमदार प्रदर्शन से उलटफेर कर सकती है. 

दीपेंद्र सिंह ऐरी (कप्तान), रोहित कुमार पौडेल, सोमपाल कामी, करण केसी, संदीप लामिछाने, आरिफ शेख, आसिफ शेख, कुशल भुर्टेल, ललित राजबंशी, गुलसन कुमार झा, नंदन यादव, लोकेश बाम, संदीप जोरा, शेर मल्ला और कुशल मल्ला.

ओमान क्रिकेट टीम

सुफियान महमूद (कप्तान), मुजफ्फर शिरालकर, मोहम्मद अली अल बलुशी, जुबैर अल बलुशी, शुएब अल बलुशी, नावेद अल बलुशी, वसीम अल बलुशी, अहमद अल जदजाली, समीर ओथमान, वहीद अल बलुशी, फारिस अल बलुशी, मोहम्मद उस्मान, इस्सा रहीम अल बलुशी, अब्दुल जलील और कैस अल बलुशी.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशियन गेम्स 2026 के लिए साहिबजादा फरहान को कप्तान बनाया है. इसमें बाबर आजम से लेकर कई सीनियर खिलाड़ी बाहर हैं, जबकि काफी नए खिलाड़ियों को मौका दिया  गया है.  

साहिबजादा फरहान (कप्तान), अब्दुल समद (उपकप्तान), अबरार अहमद, अहमद दानियाल, आकिफ जावेद, अली रजा, अराफात मिन्हास, हैदर अली, हसन नवाज, माज सदाकत, मोहम्मद सलमान मिर्जा, साद मसूद, सईम अयूब, सुफयान मोकिम और उस्मान खान (विकेटकीपर).

श्रीलंका क्रिकेट टीम

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अपनी जूनियर टीम को मौका दिया है. क्योंकि एशियन गेम्स के दौरान श्रीलंका की सीनियर टीम इंग्लैंड के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज खेल रही है. हालांकि, बोर्ड ने कुछ सीनियर खिलाड़ी टीम में रखे हैं, जो टीम को गोल्ड मेडल दिलाने में अहम योगदान दे सकते हैं.

सहान अराचिगे (कप्तान), एशेन बंडारा, लसिथ क्रूसपुले, सोहन डी लिवरा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), बिनुरा फर्नांडो, नुवानिदु फर्नांडो, थारिंडु रत्नायके, दुशान हेमंथा, सिनेथ जयवर्धने, चमिका करुणारत्ने, गरुका संकेथ, वानुजा सहान, नुवान तुषारा और विजयकांत व्यासकांत.

हॉगकॉग चीन क्रिकेट टीम- TBD
मलेशिया क्रिकेट  टीम- TBD

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