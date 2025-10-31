FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, RJD सांसद मनोज झा ने EC से की शिकायत , CM नीतीश कुमार पर लगाया आरोप

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IND vs PAK: एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आमने-सामने, इस दिन खेला जाएगा मुकाबला

एशियन क्रिकेट काउंसिल ने राइजिंग स्टार्स चैंपियनशिप का जो शेड्यूल जारी किया है. एशिया कप के बाद एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान की टीम आमने-सामने आने वाली है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Oct 31, 2025, 09:54 PM IST

IND vs PAK: एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आमने-सामने, इस दिन खेला जाएगा मुकाबला

IND vs PAK

भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 जीत तो लिया है लेकिन अभी तक ट्रॉफी टीम के हाथ नहीं लगी है. वहीं दूसरी तरफ एशियन क्रिकेट काउंसिल ने राइजिंग स्टार्स चैंपियनशिप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा लेने वाली है. इन सभी टीमों को 4-4 टीमों के दो ग्रुप में बांटा गया है. भारत और पाकिस्तान की ए टीम को ग्रुप-ए में जगह मिली है, जिसमें दोनों टीमों के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा. इस टूर्नामेंट की शुरूआत 14 नवंबर से होने जा रही है. 

कब है भारत और पाकिस्तान का मैच

एशियन क्रिकेट काउंसिल ने राइजिंग स्टार्स चैंपियनशिप का जो शेड्यूल जारी किया है. इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला दोहा क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान-ए और ओमान की टीम के बीच 14 नवंबर को खेला जाना है. वहीं भारत और पाकिस्तान की ए टीम के बीच में मुकाबला 16 नवंबर को होगा.  इस मैच की शुरूआत भारतीय समयानुसार रात 8 बजे होगी. टीम इंडिया को इस मैच से पहले अपना पहला मुकाबला यूएई की टीम के खिलाफ 14 नवंबर को खेलना है. टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच 21 नवंबर को और फाइनल मैच 23 नवंबर को खेला जाना है. 

ग्रुप ए और ग्रुप बी की टीमें

राइजिंग स्टार्स चैंपियनशिप में दोनों टीमों के ग्रुप को लेकर बात की जाए तो उसमें ग्रुप-ए में भारत और पाकिस्तान के अलावा यूएई और ओमान की टीम शामिल है. वहीं ग्रुप-बी में श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की ए टीम के अलावा हांगकांग की टीम को शामिल किया गया है. राइजिंग स्टार्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली कुल 8 टीमों में टेस्ट क्रिकेट में खेलने वाले देशों की ए टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी. वहीं ओमान, यूएई और हांगकांग अपनी मुख्य टीम के साथ इस टूर्नामेंट में खेलने उतरेगी. 

