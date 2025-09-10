Asia Cup 2025: दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में कैसा है टीम इंडिया का T20I रिकॉर्ड? यहां देखें पूरे आंकड़े

ये हैं बॉलीवुड के 6 सबसे महंगे तलाक, आखिरी वाले की एलिमनी जानकर तो उड़ जाएंगे होश!
क्रिकेट
Team India Records in Dubai Stadium: एशिया कप 2025 में भारत को यूएई के खिलाफ दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मुकाबला खेलना है. आप यहां इस मैदान पर टीम इंडिया के टी20 रिकॉर्ड्स देख सकते हैं.
भारत और यूएई के बीच एशिया कप 2025 का दूसरा मुकाबला बुधवार 10 सितंबर को खेला जाना है. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया को खिताब जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. लेकिन दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टीम इंडिया का रिकॉर्ड फैंस को चिंता में डालता नजर आ है. टीम इंडिया को एशिया कप में ज्यादातर मुकाबले इसी मैदान पर खेलने हैं. आइए जानते हैं कि टीम इंडिया के आंकड़े क्या कहते हैं.
दुबई स्टेडियम में कैसे हैं टीम इंडिया के आंकड़े?
दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टी20 फॉर्मेट में टीम इंडिया का जीत प्रतिशत 55.55 है.
भारतीय टीम ने साल 2021 से अब तक यहां सिर्फ 9 मुकाबले खेले, जिसमें 5 जीते, जबकि 4 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा. टीम इंडिया ने टी20 इतिहास में यूएई के खिलाफ सिर्फ एक ही मैच खेला, जिसमें नौ विकेट से शानदार जीत दर्ज की.
भारत ने इस मैदान पर 24 अक्टूबर 2021 को पहला टी20 मैच खेला था, जिसमें पाकिस्तान के हाथों 10 विकेट से शिकस्त झेली. 31 अक्टूबर को टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के हाथों 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. भारत ने 5 नवंबर को दुबई के मैदान पर अपना पहला टी20 मुकाबला स्कॉटलैंड के खिलाफ 8 विकेट से जीता था और फिर 8 नवंबर को नामीबिया को 9 विकेट से हराया था.
28 अगस्त 2022 को टीम इंडिया ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराते हुए पिछली हार का बदला लिया था. वहीं 31 अगस्त को उसने हांगकांग के खिलाफ 40 रन से जीत दर्ज की. 4 सितंबर 2022 को पाकिस्तान के हाथों पांच विकेट से मुकाबला हारने के बाद टीम इंडिया 6 सितंबर को एक बार फिर श्रीलंका के खिलाफ इस मैदान पर 6 विकेट से हार गई थी. 8 सितंबर 2022 को भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 101 रन से जीत दर्ज की. खास बात ये था कि ये मुकाबला एशिया कप में ही खेला गया था.
एशिया कप टी20 में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड?
भारत ने टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में अब तक कुल 10 मैच खेले हैं, जिसमें सिर्फ दो ही देश उसे शिकस्त दे सके. इन दोनों मुकाबलों को टीम इंडिया ने इसी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में गंवाया था. हालांकि टीम इंडिया ने बाकी के 8 मैचों में शानदार जीत दर्ज की है. इसमें पाकिस्तान और श्रीलंका दो ही टीम एशिया कप में भारत के हरा सकी है. इसके अलावा टीम को लगातार जीत मिली है.
