Asia Cup 2025: इन दो मैदान पर खेले जाएंगे एशिया कप के सभी मुकाबले, देखें कैसा है भारत और पाकिस्तान का रिकॉर्ड

India vs Pakistan, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के सभी मुकाबले इन दो मैदानों पर खेले जाएंगे. यहां देखिए दोनों मैदानों पर भारत और पाकिस्तान के आंकड़े कैसे हैं.

एशिया कप 2025 को अब केवस तीन दिन ही बचे हैं. टूर्नामेंट का पहला मैच 9 सितंबर को खेला जाएगा. इस बड़े टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को महामुकाबला खेला जाएगा. लेकिन इससे पहले आपको बताएंगे कि एशिया कप के मुकाबले जिन 2 मैदानों पर खेले जाएंगे, वहां भारत और पाकिस्तान के रिकॉर्ड्स कैसा है. यहां देख सकते हैं कि किस टीम का स्टेडियम पर दबदबा रहा है.

कहां खेले जाएंगे एशिया कप के सभी मुकाबले?

एशिया कप 2025 के सभी मुकाबले 2 स्टेडियम में खेले जाएगा, जो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम है और दूसरा शेख जायेद स्टेडियम में मुकाबले खेले जाएंगे. हालांकि यहां टूर्नामेंट के सभी मैच खेले जाने हैं और भारत और पाकिस्तान भी इन्ही मैदान पर भिड़ते हुए नजर आएंगी.

भारत और पाकिस्तान का कैसा है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में रिकॉर्ड?

भारत ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में अब तक 9 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें 5 में जीत और 4 में हार का सामना करना पड़ा है. टीम का जीत प्रतिशत 55 रहा हैं. वहीं पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान ने 32 मैच खेले हैं, जिसमें 17 मैच जीते हैं और 14 मुकाबले हारे हैं. टीम का जीत प्रतिशत 56 का है. हालांकि भारत और पाकिस्तान दोनों के आंकड़े लगभग बराबर पर ही हैं.

शेख जायेद स्टेडियम में कैसे हैं भारत और पाकिस्तान के आंकड़े?

शेख जायेद स्टेडियम में टीम इंडिया ने 1 टी20 मुकाबला खेला है, जिसमें टीम को जीत मिली हैं. हालांकि टीम का जीत प्रतिशत 100 का रहा है. वहीं पाकिस्तान की बात करें तो, पाकिस्तान टीम ने 10 मैच खेले हैं और 7 में जीत मिली है और 3 हारे हैं. वहीं 70 प्रतिशत जीत का रहा है.

