Asia Cup 2025 Schedule: एक-दो नहीं बल्कि तीन बार खेला जा सकता है भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला? देखें पूरा शेड्यूल

एशिया कप 2025 के शेड्यूल का ऐलान हो गया है. ये टूर्नामेंट 9 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक भारत की मेजबानी में दुबई और अबु धाबी में खेला जाएगा. एशिया कप की जब भी बात होती है, तो उसमें सबसे पहले भारत और पाकिस्तान का मुकाबला याद आता है. क्योंकि दोनों देश एक दूसरे से केवल आईसीसी और एसीसी इवेंट में भी भिड़ते हैं. लेकिन इस बार फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है. क्योंकि इस बार एक या दो नहीं बल्कि तीन बार भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत हो सकती है. आप यहां पूरा शेड्यूल देख सकते हैं.

कब खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान मुकाबला?

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार 14 सितंबर को ग्रुप स्टेज का मुकाबला खेला जाएगा. क्रिकेट फैंस इस मैच का अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इससे पहले भारत और पाकिस्तान मैच में टीम इंडिया ने जीत हासिल की थी. लेकिन इस बार टीम इंडिया को विराट कोहली और रोहित शर्मा के बिना ही पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है.

