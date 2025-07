Asia Cup 2025: भारत-पाक मैच से पहले किसपर भड़के आर अश्विन? अन्ना ने 'विवादित' बयान पर दिया रिएक्शन, जानिए क्या है सच्चाई

हाल ही में एशिया कप 2025 के शेड्यूल का ऐलान हुआ है, जो अगले महीने सितंबर से शुरू हो रहा है. एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को मुकाबला खेला जाएगा. लेकिन इस बार भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर काफी विवाद चल रहा है. इतना ही नहीं सोशल मीडिया भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर लोगों के अलग-अलग रिएक्शन देखने को मिल रही है. इस बीच आर अश्विन का भी रिएक्शन आया है और साथ ही वो किसी पर भड़कते हुए भी नजर आए हैं.

क्या है अश्विन का विवादित बयान से कनेक्शन?

आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर आर अश्विन के नाम से एक विवादित बयान तेजी से वायरल हो रहा है. इस विवादित बयान के अनुसार, आर अश्विन ने बीसीसीआई को लताड़ लगाई है. वायरल पोस्ट में ऐसा लिखा है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में बीसीसीआई को कम पैसा मिल रहा है. इसी वजह से मुकाबला आसानी से रद्द हो गया है. लेकिन एशिया कप में ऐसा नहीं है. बीसीसीआई को ज्यादा पैसा मिलेगा. इसी वजह से ये मुकाबला बोर्ड ने कैंसल नहीं किया है.

Don’t associate me with this fake news.



Shame on those who trigger all this https://t.co/9IlYcvYhwx