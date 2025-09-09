Add DNA as a Preferred Source
IND vs UAE Pitch Report in Hindi: एशिया कप 2025 का दूसरा मुकाबला भारत और यूएई के बीच दुबई में खेला जाएगा. आप यहां पिच रिपोर्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 09, 2025, 03:57 PM IST

IND vs UAE Pitch Report: गेंदबाज बोलेंगे हल्ला या बल्लेबाजों का होगा दबदबा? जानें कैसी है दुबई की पिच रिपोर्ट

IND vs UAE Pitch Report in Hindi

Add DNA as a Preferred Source

एशिया कप 2025 का आगाज आज यानी मंगलवार 9 सितंबर से अफगानिस्तान और हॉगकॉग के बीच से होगा. लेकिन टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला भारत और यूएई के बीच दुबई में खेला जाएगा. लगभग एक महीने बाद टीम इंडिया क्रिकेट खेलने जा रही है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये मुकाबला दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. आइए जानते हैं कि इस मैदान पर गेंदबाज हल्ला बोल पाएंगे या बल्लेबाजों का दबदबा होगा. यहां आप पिच रिपोर्ट देख सकते हैं. 

दुबई की पिच रिपोर्ट

एशिया कप 2025 में भारत अपना पहला मैच यूएई के खिलाफ खेलने वाली है, जो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा. दुबई की पिच की बात करें, दुबई की पिच काफी धीमी रहती है. ऐसे में यहां स्पिनर्स का बोलबाला रहता है. इस मैदान पर बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होता है. हालांकि नई गेंद से तेज गेंदबाजों को कुछ मदद मिलती है. लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे स्पिनर्स हावी होने लगते हैं. ऐसे में टीम इंडिया दो स्पिनर्स के साथ मैदान पर उतर सकती है.

कैसे है दुबई के के आंकड़े

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अब तक 94 इंटरनेशनल टी20 मैच खेले गए हैं. इस दौरान पहले बैटिंग करने वाली टीम 46 बार जीती है. वहीं 47 बार रनों की पीछा करने वाली टीम को जीत मिली है. यहां पहले बैटिंग का औसत स्कोर 146 रनों का है. हालांकि टीम इंडिया ने इस मैदान पहले बैटिंग करते हुए 212 रन बना दिए थे. 

दोनों टीमों के फुल स्क्वाड

भारत- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और हर्षित राणा. 

यूएई- मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, आसिफ खान, ध्रुव पाराशर, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), जुनैद सिद्दीकी, अर्यांश शर्मा (विकेटकीपर), मुहम्मद जवादुल्लाह, मुहम्मद जोहैब, रोहिद खान, हैदर अली, हर्षित कौशिक, मतीउल्लाह खान, मुहम्मद फारूक, एथन डिसूजा, सगीर खान और सिमरनजीत सिंह.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

