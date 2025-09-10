Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Health Tips: हाइपरटेंशन से हैं परेशान तो दिनचर्या में शामिल करें ये 3 चीजें, एक हफ्ते में कंट्रोल हो जाएगा BP

नेपाल में शूट इस फिल्म में जीनत अमान ने सच में पी थी चिलम, कई कश मारने के बाद फिर जो नशे में हुआ ...

पंजाब में भारी बारिश को लेकर अलर्ट तो दिल्ली में रहेगी उमस भरी गर्मी, जानें हिमाचल का क्या है हाल

Spiritual Bead Count: 108, 56, 51 या 18, हाथ और गले में कितने मनके की माला करनी चाहिए धारण?

Asia Cup 2025: दुबई में भारत VS पाकिस्तान मैच की टिकट की कीमतें 2.5 लाख रुपये तक पहुंचीं 

रिलेशनशिप में Freak Matching को खूब पसंद कर रहे हैं Gen Z, जानें क्या है ये नया ट्रेंड?

Cholesterol Remedy: इन 6 चीजों से धमनियों को बुलेटप्रूफ बनाएं, नसों में फंसा सारा फैट नेचुरली निकलेगा

Gen Z विरोध प्रदर्शन में नेपाल की पूर्व प्रथम महिला की जलकर मौत, सेना ने संभाला मोर्चा, जानें रात से अब तक क्या-क्या हुआ

Vighnaraja Sankashti Chaturthi 2025: आज विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी पर इस विधि से करें गणेश जी की पूजा, दूर होंगे सभी कष्ट

AFG vs HK Highlights: जीत से हुई अफगानिस्तान की एशिया कप शुरुआत, हॉगकॉग को 94 रनों से हराया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
पंजाब में भारी बारिश को लेकर अलर्ट तो दिल्ली में रहेगी उमस भरी गर्मी, जानें हिमाचल का क्या है हाल

पंजाब में भारी बारिश को लेकर अलर्ट तो दिल्ली में रहेगी उमस भरी गर्मी, जानें हिमाचल का क्या है हाल

Asia Cup 2025: दुबई में भारत VS पाकिस्तान मैच की टिकट की कीमतें 2.5 लाख रुपये तक पहुंचीं 

दुबई में भारत VS पाकिस्तान मैच की टिकट की कीमतें 2.5 लाख रुपये तक पहुंचीं

रिलेशनशिप में Freak Matching को खूब पसंद कर रहे हैं Gen Z, जानें क्या है ये नया ट्रेंड?

रिलेशनशिप में Freak Matching को खूब पसंद कर रहे हैं Gen Z, जानें क्या है ये नया ट्रेंड?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Health Tips: हाइपरटेंशन से हैं परेशान तो दिनचर्या में शामिल करें ये 3 चीजें, एक हफ्ते में कंट्रोल हो जाएगा BP

हाइपरटेंशन से हैं परेशान तो दिनचर्या में शामिल करें ये 3 चीजें, एक हफ्ते में कंट्रोल हो जाएगा BP

नेपाल में शूट इस फिल्म में जीनत अमान ने सच में पी थी चिलम, कई कश मारने के बाद फिर जो नशे में हुआ ...

नेपाल में शूट इस फिल्म में जीनत अमान ने सच में पी थी चिलम, कई कश मारने के बाद फिर जो नशे में हुआ ...

Spiritual Bead Count: 108, 56, 51 या 18, हाथ और गले में कितने मनके की माला करनी चाहिए धारण?

Spiritual Bead Count: 108, 56, 51 या 18, हाथ और गले में कितने मनके की माला करनी चाहिए धारण?

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

Asia Cup 2025: दुबई में भारत VS पाकिस्तान मैच की टिकट की कीमतें 2.5 लाख रुपये तक पहुंचीं 

IND vs PAK, Asia Cup 2025: दुबई में भारत बनाम पाकिस्तान मैच का उत्साह इस बात से लगा सकते हैं कि मैच की टिकटों की कीमत में इजाफा होने लगा है. मौजूदा टूर्नामेंट में भारत का पाकिस्तान से तीन बार मुकाबला होने की संभावना है (यह मानते हुए कि दोनों टीमें फाइनल में पहुंचती हैं तो).

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Sep 10, 2025, 07:26 AM IST

Asia Cup 2025: दुबई में भारत VS पाकिस्तान मैच की टिकट की कीमतें 2.5 लाख रुपये तक पहुंचीं 

 IND vs PAK Asia Cup 2025 Tickets Rate

Add DNA as a Preferred Source

दुबई शहर में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले धमाकेदार मुकाबले से पहले ही टिकटों की उपलब्धता कुछ दिन पहले ही खत्म हो गई है, जिससे प्रशंसक हैरान हैं. गत चैंपियन भारत 14 सितंबर को एक हाई-प्रोफाइल मुकाबले में पाकिस्तान से भिड़ेगा.

गौरतलब है कि क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान जैसे मुक़ाबले के टिकट आमतौर पर बिक जाते हैं. कभी-कभी, टिकट पोर्टल पर जारी होने के कुछ ही पलों में टिकट बिक जाते हैं. हालाँकि, टिकटों का उपलब्ध होना इस बात का संकेत है कि लोगों में इसकी माँग और उत्साह कम है.

भारत बनाम पाकिस्तान (14 सितंबर) स्टैंड सहित टिकट की कीमतें:

  1. जनरल ईस्ट - दो टिकटों के लिए 10,000 रुपये
  2. पवेलियन वेस्ट - दो टिकटों के लिए 28,174 रुपये
  3. ग्रैंड लाउंज - दो टिकटों के लिए 41,153 रुपये
  4. प्लैटिनम - दो टिकटों के लिए 75,659 रुपये
  5. स्काई बॉक्स ईस्ट - दो टिकटों के लिए 167,851 रुपये
  6. रॉयल बॉक्स - दो टिकटों के लिए 230,700 रुपये
  7. वीआईपी सुइट्स ईस्ट - दो टिकटों के लिए 257,815 रुपये

मैदान पर आक्रामकता हमेशा रहती है: सूर्यकुमार यादव

यूएई के खिलाफ एशिया कप के अपने पहले मैच से पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने उनके खिलाफ खेलने को लेकर उत्साह व्यक्त किया और अपनी टीम में तिलक वर्मा, रिंकू सिंह और खुद जैसे अंशकालिक गेंदबाजों के इस्तेमाल के बारे में बात की, जो सभी मुख्य रूप से अपनी बल्लेबाजी क्षमता के लिए जाने जाते हैं.

टूर्नामेंट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए सूर्या ने यूएई के खिलाफ खेलने को लेकर उत्साह व्यक्त किया, जो हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ त्रिकोणीय श्रृंखला में कोई भी मैच जीतने में विफल रहा, लेकिन फिर भी उसने कुछ करीबी मैच खेले और संघर्ष के वास्तविक क्षण दिखाए.

सूर्यकुमार ने कहा, "उनके (यूएई) पास क्रिकेट का एक रोमांचक ब्रांड है. हाल ही में उन्होंने एक सीरीज़ खेली और सभी टीमों के बहुत-बहुत-बहुत करीब पहुँच गए. हम उनके साथ खेलने के लिए बहुत उत्साहित हैं."

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, "मैदान पर आक्रामकता हमेशा रहती है और अगर आप जीतना चाहते हैं तो आक्रामकता के बिना नहीं रह सकते." उन्होंने संकेत दिया कि उनकी टीम मुकाबले में तीव्रता लाएगी.

भारत बनाम पाकिस्तान टीमें:

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह.

पाकिस्तान : सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफियान मोकिम.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Health Tips: हाइपरटेंशन से हैं परेशान तो दिनचर्या में शामिल करें ये 3 चीजें, एक हफ्ते में कंट्रोल हो जाएगा BP
हाइपरटेंशन से हैं परेशान तो दिनचर्या में शामिल करें ये 3 चीजें, एक हफ्ते में कंट्रोल हो जाएगा BP
नेपाल में शूट इस फिल्म में जीनत अमान ने सच में पी थी चिलम, कई कश मारने के बाद फिर जो नशे में हुआ ...
नेपाल में शूट इस फिल्म में जीनत अमान ने सच में पी थी चिलम, कई कश मारने के बाद फिर जो नशे में हुआ ...
Spiritual Bead Count: 108, 56, 51 या 18, हाथ और गले में कितने मनके की माला करनी चाहिए धारण?
Spiritual Bead Count: 108, 56, 51 या 18, हाथ और गले में कितने मनके की माला करनी चाहिए धारण?
AFG vs HK Highlights: जीत से हुई अफगानिस्तान की एशिया कप शुरुआत, हॉगकॉग को 94 रनों से हराया
AFG vs HK Highlights: जीत से हुई अफगानिस्तान की एशिया कप शुरुआत, हॉगकॉग को 94 रनों से हराया
iPhone 17 Launched: आईफोन 17 सीरीज लॉन्च, Watch Ultra 3 और AirPods Pro 3 से भी उड़ाया गर्दा, जानें फीचर्स और कीमत
iPhone 17 Launched: आईफोन 17 सीरीज लॉन्च, Watch Ultra 3 और AirPods Pro 3 से भी उड़ाया गर्दा, जानें फीचर्स और कीमत
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE