Asia Cup 2025: दुबई में भारत VS पाकिस्तान मैच की टिकट की कीमतें 2.5 लाख रुपये तक पहुंचीं 

IND vs PAK, Asia Cup 2025: दुबई में भारत बनाम पाकिस्तान मैच का उत्साह इस बात से लगा सकते हैं कि मैच की टिकटों की कीमत में इजाफा होने लगा है. मौजूदा टूर्नामेंट में भारत का पाकिस्तान से तीन बार मुकाबला होने की संभावना है (यह मानते हुए कि दोनों टीमें फाइनल में पहुंचती हैं तो).

दुबई शहर में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले धमाकेदार मुकाबले से पहले ही टिकटों की उपलब्धता कुछ दिन पहले ही खत्म हो गई है, जिससे प्रशंसक हैरान हैं. गत चैंपियन भारत 14 सितंबर को एक हाई-प्रोफाइल मुकाबले में पाकिस्तान से भिड़ेगा.

गौरतलब है कि क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान जैसे मुक़ाबले के टिकट आमतौर पर बिक जाते हैं. कभी-कभी, टिकट पोर्टल पर जारी होने के कुछ ही पलों में टिकट बिक जाते हैं. हालाँकि, टिकटों का उपलब्ध होना इस बात का संकेत है कि लोगों में इसकी माँग और उत्साह कम है.

भारत बनाम पाकिस्तान (14 सितंबर) स्टैंड सहित टिकट की कीमतें:

जनरल ईस्ट - दो टिकटों के लिए 10,000 रुपये पवेलियन वेस्ट - दो टिकटों के लिए 28,174 रुपये ग्रैंड लाउंज - दो टिकटों के लिए 41,153 रुपये प्लैटिनम - दो टिकटों के लिए 75,659 रुपये स्काई बॉक्स ईस्ट - दो टिकटों के लिए 167,851 रुपये रॉयल बॉक्स - दो टिकटों के लिए 230,700 रुपये वीआईपी सुइट्स ईस्ट - दो टिकटों के लिए 257,815 रुपये

मैदान पर आक्रामकता हमेशा रहती है: सूर्यकुमार यादव

यूएई के खिलाफ एशिया कप के अपने पहले मैच से पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने उनके खिलाफ खेलने को लेकर उत्साह व्यक्त किया और अपनी टीम में तिलक वर्मा, रिंकू सिंह और खुद जैसे अंशकालिक गेंदबाजों के इस्तेमाल के बारे में बात की, जो सभी मुख्य रूप से अपनी बल्लेबाजी क्षमता के लिए जाने जाते हैं.

टूर्नामेंट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए सूर्या ने यूएई के खिलाफ खेलने को लेकर उत्साह व्यक्त किया, जो हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ त्रिकोणीय श्रृंखला में कोई भी मैच जीतने में विफल रहा, लेकिन फिर भी उसने कुछ करीबी मैच खेले और संघर्ष के वास्तविक क्षण दिखाए.

सूर्यकुमार ने कहा, "उनके (यूएई) पास क्रिकेट का एक रोमांचक ब्रांड है. हाल ही में उन्होंने एक सीरीज़ खेली और सभी टीमों के बहुत-बहुत-बहुत करीब पहुँच गए. हम उनके साथ खेलने के लिए बहुत उत्साहित हैं."

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, "मैदान पर आक्रामकता हमेशा रहती है और अगर आप जीतना चाहते हैं तो आक्रामकता के बिना नहीं रह सकते." उन्होंने संकेत दिया कि उनकी टीम मुकाबले में तीव्रता लाएगी.

भारत बनाम पाकिस्तान टीमें:

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह.

पाकिस्तान : सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफियान मोकिम.

