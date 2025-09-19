Asia Cup 2025 Super-4 Schedule: सुपर-4 में भारत का कैसा है पूरा शेड्यूल, पाकिस्तान समेत इन टीमों से भिड़ेगी टीम इंडिया

Asia Cup 2025 Super-4 Schedule: एशिया कप 2025 सुपर-4 में भारतीय टीम का शड्यूल कुछ इस तरह है. टीम इंडिया ने अपने मुकाबले इन टीमों के खिलाफ खेलने वाली है.

एशिया कप 2025 के ग्रुप स्टेज मुकाबले लगभग खत्म हो गए हैं. ग्रुप ए में आज भारत और ओमान के बीच मुकाबला खेला जाएगा. हालांकि ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान और ग्रुप बी से बांग्लादेश और श्रीलंका ने सुपर-4 के लिए क्वालिफाई किया है. आज हम आपको बताएंगे कि भारत का सुपर-4 में शेड्यूल कैसा है और टीम इंडिया ने मुकाबले कब और कहां खेले जाएंगे. यहां आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी.

टीम इंडिया का सुपर-4 का शेड्यूल

एशिया कप 2025 सुपर-4 के मुकाबले 20 सितंबर से खेले जाने हैं. टीम इंडिया सपर-4 का अपना पहला मैच 21 सितंबर को खेलेगी. भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाना है. उसके बाद भारत को श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलना है. हालांकि भारत एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी बार उतरेगा. इससे पहले ग्रुप ए में दोनों टीमें एक दूसरे से भिड़ी थी, जिसमें भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी.

भारत बनाम पाकिस्तान- 21 सितंबर, रविवार, दुबई

भारत बनाम बांग्लादेश- 24 सितंबर, बुधवार, दुबई

भारत बनाम श्रीलंका- 26 सितंबर, शुक्रवार, दुबई

इस दिन होगा एशिया कप का फाइनल

एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर रविवार को खेला जाएगा. सुपर-4 के मुकाबले 26 सितंबर को खत्म हो जाएंगे और अंक तालिका में टॉप-2 टीमे फाइनल में क्वालिफाई करेंगी. ऐसे में भारत प्रबल दावेदार नजर आ रहा है. एशिया कप 2025 का फाइनल मैच काफी रोमांचक मुकाबला हो सकता है.

