Asia Cup 2025 Super-4 Schedule: सुपर-4 में भारत का कैसा है पूरा शेड्यूल, पाकिस्तान समेत इन टीमों से भिड़ेगी टीम इंडिया
DUSU Election 2025: 20 लाख का फंड, अलग से ऑफिस... जानिए DUSU अध्यक्ष को क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं?
Bihar Politics: 'अपनों' की दी हुई दोहरी चुनौती से जूझ रहे तेजस्वी यादव, समझिए पूरा माजरा
Ashwin Purnima 2025 Date: कब है आश्विन माह की पूर्णिमा? जानें सही डेट और क्या है इस दिन की खीर का महत्व
Asia Cup 2025: मोहम्मद नबी ने जिस गेंदबाज पर जड़े लगातार 5 छक्के, उस खिलाड़ी के पिता का हुआ निधन
'या अली' गाना गाने वाले सिंगर Zubeen Garg का निधन, स्कूबा डाइविंग बनी मौत की वजह
Share Market में निवेश से मुनाफे का झांसा, Noida में रिटायर्ड कर्नल से 1.4 की ठगी, ऐसी धोखाधड़ी से कैसे बचें?
DUSU Election Result 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में एक बार फिर बजा ABVP डंका, प्रेसिडेंट पद समेत 3 सीटों पर मारी बाजी
ठंड और खर्च से बचना है, तो पहले ही चेक कर लें घर की ये मशीनें; खराब हुईं तो बाद में चुकानी पड़ेगी दोगुनी कीमत
Viral Video: दाल चावल रोटी नहीं, सिर्फ इंजन ऑयल पीकर जिंदा है यह शख्स, रोजाना 7-8 लीटर है इसकी खुराक
क्रिकेट
Asia Cup 2025 Super-4 Schedule: एशिया कप 2025 सुपर-4 में भारतीय टीम का शड्यूल कुछ इस तरह है. टीम इंडिया ने अपने मुकाबले इन टीमों के खिलाफ खेलने वाली है.
एशिया कप 2025 के ग्रुप स्टेज मुकाबले लगभग खत्म हो गए हैं. ग्रुप ए में आज भारत और ओमान के बीच मुकाबला खेला जाएगा. हालांकि ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान और ग्रुप बी से बांग्लादेश और श्रीलंका ने सुपर-4 के लिए क्वालिफाई किया है. आज हम आपको बताएंगे कि भारत का सुपर-4 में शेड्यूल कैसा है और टीम इंडिया ने मुकाबले कब और कहां खेले जाएंगे. यहां आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी.
टीम इंडिया का सुपर-4 का शेड्यूल
एशिया कप 2025 सुपर-4 के मुकाबले 20 सितंबर से खेले जाने हैं. टीम इंडिया सपर-4 का अपना पहला मैच 21 सितंबर को खेलेगी. भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाना है. उसके बाद भारत को श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलना है. हालांकि भारत एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी बार उतरेगा. इससे पहले ग्रुप ए में दोनों टीमें एक दूसरे से भिड़ी थी, जिसमें भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी.
इस दिन होगा एशिया कप का फाइनल
एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर रविवार को खेला जाएगा. सुपर-4 के मुकाबले 26 सितंबर को खत्म हो जाएंगे और अंक तालिका में टॉप-2 टीमे फाइनल में क्वालिफाई करेंगी. ऐसे में भारत प्रबल दावेदार नजर आ रहा है. एशिया कप 2025 का फाइनल मैच काफी रोमांचक मुकाबला हो सकता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.