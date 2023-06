भारत के नाम सबसे ज्यादा एशिया कप जीतने का रिकॉर्ड, जानें पड़ोसी देश पाकिस्तान का हाल

इस साल वनडे वर्ल्डकप से पहले एशिया कप 2023 का आयोजन श्रीलंका और पाकिस्तान की मेजबानी में खेला जाएगा, जो वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा.

