आईपीएल 2025 के एलिमिनेटर मैच में गुजरात टाइटंस को मुंबई इंडियंस के हाथों रोमांचक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा. जिसके बाद गुजरात टाइटंस के खिलाड़ियों के परिवार वाले भावुक हो गए और उनमें से कई रोते हुए नजर आए. एलिमिनेटर में 20 रन से हारकर गुजरात का सफर आईपीएल 2025 से बाहर हो गया. गुजरात टाइटंस के हेड कोच आशीष नेहरा के बेटे को आखिरी गेंद फेंके जाने के बाद स्टैंड में रोते हुए देखा गया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ.

मुंबई इंडियंस का मुकाबला अब रविवार को पंजाब किंग्स से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. जिसमें जीत दर्ज करने वाली टीम आईपीएल 2025 के फाइनल में पहुंच जांएगी. मुंबई से मिली हार के बाद शुभमन गिल की बहन भी आंसू बहाते हुए दिखी.

मुंबई और गुजरात के मैच के बाद कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. जिसमें आशीष नेहरा के बेटे फूट-फूट कर रोते हुए नजर आए. वही शुभमन गिल की बहन शाहनील गिल के आंख में आंसू दिखे.

Shubman Gill’s sister got emotional when GT lost the Eliminator. 💔#MIvsGT #GTvsMI #MumbaiIndians pic.twitter.com/AYbKwVTQ6R