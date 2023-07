Ashes 2023: एशेज का संग्राम राजनीतिक मंच पर पहुंचा, वीडियो में देखें सुनक और अल्बानीज की तकरार

डीएनए हिंदी: एशेज 2023 (Ashes 2023) में मैदान पर खिलाड़ियों की जंग जारी है और मैदान के बाहर दोनों टीमों के समर्थक और प्रधानमंत्री भी भिड़े हुए हैं. लॉर्ड्स टेस्ट में जॉनी बेयरेस्टो रन आउट विवाद के बाद ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने इसे खेल भावना के खिलाफ बताया था. जवाब में ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बानीज ने कहा था कि उन्हें अपनी टीम पर गर्व है. अब दोनों देशों की शीर्ष राजनीतिक हस्तियों की मुलाकात हुई और वहां भी अन्य मुद्दों के साथ एशेज पर चर्चा हुई जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने ही यह वीडियो शेयर किया है और बताया कि हमने एशेज सीरीज पर भी चर्चा की. इस दौरान दोनों पीएम अपनी टीम को उत्साहित होकर चीयर करते दिखे.

सुनक और अल्बानीज ने मंच से किया अपना सपोर्ट

ऋषि सुनक और एंथनी अल्बानीज की मुलाकात हुई और उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की. औपचारिक बातचीत और प्रोटोकॉल फोटो सेशन के बाद दोनों ने एशेज 2023 के प्लेकार्ड के साथ भी तस्वीरें खिंचवाईं. अल्बानीज ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अभी एशेज बचा है. उनके हाथ में 2-1 का प्लेकार्ड था जो टूर्नामेंट का मौजूदा स्कोरकार्ड है. ऑस्ट्रेलिया ने दो और इंग्लैंड ने एक टेस्ट जीता है. इसके बाद हंसते हुए ऋषि सुनक ने टीम का प्लेकार्ड उठाया. इस वीडियो को ऑस्ट्रेलिया पीएम ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है.

And of course we discussed the #Ashes pic.twitter.com/FeKESkb062