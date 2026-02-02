अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ये 5 मुकाबले, जानिए कैसे हैं दिल्ली के आंकड़े

क्रिकेट
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत को अब चंद दिनों का ही समय रह गया है. वर्ल्ड कप का पहला मैच 7 फरवरी को पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच खेला जाएगा. इस बार आईसीसी टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका में खेले जाने हैं. ऐसे में भारत के कुल 5 ग्राउंड में टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम का नाम भी शामिल है. अरुण जेटली स्टेडियम में वर्ल्ड कप 5 मुकाबले खेले जाएंगे. लेकिन इससे पहले आपको बताएंगे कि इस मैदान के टी20 आंकड़े कैसे हैं और साथ ही यहां की पिच गेंदबाज या बल्लेबाज किसका साथ देती है? आपको यहां दिल्ली के इस मैदान की पूरी जानकारी मिल जाएगी.
दिल्ली में कब खेला जाएगा पहला मैच?
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 5 मुकाबले दिल्ली में खेले जाएंगे. पहला मैच नीदरलैंड और नामीबिया के बीच 10 फरवरी को खेला जाएगा, जबकि आखिरी मैच 18 फरवरी को खेला जाना है. इस मैदान में मुकाबले के दौरान कुल 48000 दर्शक बैठ सकते हैं. खास बात ये है कि इस मैदान भारतीय टीम भी अपना एक मुकाबला खेलेगी. इंडिया और नामीबिया के बीच 12 फरवरी को मुकाबला खेला जाएगा.ट
अरुण जेटली स्टेडियम की पिच
दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है. इस मैदान पर काफी हाी स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं. यहां की पिच सपाट है और गेंद में काफी उछाल भी है, जिससे गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है. हालांकि ग्राउंड की आउटफील्ड भी काफी तेज है, जिसे आसानी से चौके भी लगते हैं. इस ग्राउंड की बाउंड्री लाइन भी काफी छोटी है, जिससे यहां खूब चौके-छक्के लगते हैं. हालांकि यहां स्पिनर्स के लिए थोड़ी बहुत मदद है.
अरुण जेटली स्टेडियम के कैसे हैं आंकड़े?
अरुण जेटली स्टेडियम में अब तक 14 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 5 बार जीत हासिल की है. वहीं रनों का पीछा करने वाली टीम 9 बार जीती है. ऐसे में कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकते हैं. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम के टी20 आंकड़ों की बात करें, तो यहां पर सबसे बड़ा स्कोर 221 रनों का है. भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 2024 में ये कारनामा किया था.
वहीं इसका सबसे छोटा स्कोर 120 रनों का है, जो 2016 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ श्रीलंका ने बनाया था. इस मैदान सबसे बड़ा रन चेज 212 रनों का है. भारत के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने 2022 में इतिहास रचा था. वहीं सबसे छोटा डिफेंड 96 रनों का है. पाकिस्तान की महिला टीम ने भारत की महिला टीम के खिलाफ 96 रन डिफेंड किए थे और 2 रनों से मुकाबला जीता था.
टी20 वर्ल्ड कप के दिल्ली में होंगे ये मैच (ग्रुप स्टेज)
ऐसा है आईपीएल का रिकॉर्ड
इस मैदान पर आईपीएल के काफी मुकाबले खेले जाते हैं. इस मैदान पर अब तक 97 आईपीएल मुकाबले खेले गए हैं. आईपीएल में इस मैदान का औसतन स्कोर 169 रनों का रहा है. वहीं आईपीएल में सबसे बड़ा टोटल 278 रनों का है, जो सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया था. वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने 83 रनों का सबसे छोटा स्कोर बनाया हुआ है. वहीं यहां पर 205 रन चेज भी हुए हैं, जो गुजरात ने की है.
