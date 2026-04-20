मां व्हीलचेयर पर, पिता लाचार… फिर भी मैदान पर छाया UP का ये खिलाड़ी, वैभव सूर्यवंशी की तरह खेलता है बड़े शॉर्ट्स

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी लेकर आए हैं, जिसकी माता शुरू से ही व्हीलचेयर पर थीं और पिता पैरालिसिस थे.

हर व्यक्ति के माता-पिता ही सब कुछ होते हैं और अगर उनपर कोई आंच आ जाए, तो बच्चों का दिल टूट जाता है. लेकिन आज हम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी लेकर आए हैं, जिसकी माता शुरू से ही व्हीलचेयर पर थीं और पिता पैरालिसिस थे. लेकिन उसके बाद भी खिलाड़ी ने हार नहीं मानी और लगाताक मेहनत करता रहा. अब वो खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तरह ही बल्लेबाजी करता है. आइए जानते हैं कि ये खिलाड़ी हैं और इसकी पूरी कहानी क्या है.

जब अंडर-14 में हुआ सिलेक्शन

यूपी टीम के स्टार खिलाड़ी अर्णव ने शुरुआत से ही संघर्ष झेला है. उनके माता-पिता की तबियत खराब ही रहती थी, जिसकी वजह से अर्णव का बड़ा भाई प्राइलवेट जॉब करता और घर के खर्च संभालता है. अर्णव को पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट सीखना उसके बड़े भाई के लिए काफी भारी था. अर्णव करीब 5 किलोमीटर दूर साइकल से स्कूल जाते थे और फिर घर आकर खाना खाते थे. खाना खाकर वो क्रिकेट एकाडमी के लिए निकल जाया करते थे. फिर उनकी ये मेहनत रंग लाई और उनका सिलेक्शन अंडर-14 यूपी टीम में हो गया था.

अर्णव के लिए अंडर-14 यूपी टीम में शामिल होना किसी सपने से कम नहीं था. उन्होंने इस सुनहरे मौके को जाने नहीं दिया. उन्होंने लगभग हर मैच में अच्छा स्कोर किया. यूपी के लिए उन्होंने टूर्नामेंट में सभी मैच खेले और यूपी टीम चैंपियन बन गई.

मां व्हीलचेयर पर और पिता लाचार

अर्णव की मां शुरुआत से ही व्हीलचेयर पर थीं. अर्णव ने एक इंटरव्यू में बताया कि मेरे पापा को 2 साल पहले ही पैरालिसिस अटैक पड़ गया था और मां बचपन से ही व्हीलचेयर पर हैं. मैंने 4 साल पहले क्रिकेट खेलना शुरू किया. मां व्हीलचेयर पर होने के बाद भी मुझे बॉलिंग कराती थीं, जिससे मैं बल्लेबाजी प्रैक्टिस कर सकूं. मैं राइट हैंड बैट्समैन हूं. मैं बचपन से ही विराट कोहली और रोहित शर्मा का फैन हूं. मुझे क्रिकेट खेलने का जुनून किसी को देखकर नहीं आया, मेरे अंदर से ही क्रिकेट खेलने का जुनून था.

अर्णव की मां ने कहा कि मेरा बेटा पिछले 4 साल से क्रिकेट खेल रहा है. मेरा बेटा इस साल अंडर-14 में भी आया है. अपने बच्चों को ऐसे क्रिकेट खेलते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है. दूसरे बच्चों को देखकर वो भी क्रिकेट खेलना चाहता था. तब वो मेरे पास आया और क्रिकेट खेलने के लिए इच्छा जताई. घर की स्थिति काफी खराब थी, लेकिन मैंने फिर भी उसे क्रिकेट एकाडमी भेजा.

क्रिकेट एसोसिएशन ने भी की मदद

सहारनपुर क्रिकेट एसोसिएशन ने जब अर्णव को खेलता देखा, तो संघ ने उसकी मदद की. क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी लतीफ-उर-रहमान ने बताया कि सहारनपुर में क्रिकेटर्स को हमारा संघ आगे बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है. इसी वजह से सहारनपुर के खिलाड़ी अंडर-19 और आईपीएल जैसी लीग में तहलका मचा रहे हैं अर्णव भी यूपी की टीम के लिए खेल रहा है और धमाल कर रहा है. उसके घर की स्थिति खराब है, जिसके लिए एसोसिएशन ने उसकी मदद की है. ताकि वो बच्चा आगे चलकर सहारनपुर का नाम रौशन कर सके.

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