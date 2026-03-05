FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
क्या होती है 'Condolence Book?', जिसपर खामेनेई की मौत के बाद भारत ने किए हस्ताक्षर

क्या होती है 'Condolence Book?', जिसपर खामेनेई की मौत के बाद भारत ने किए हस्ताक्षर

NEET UG 2026 का रजिस्ट्रेशन जल्द हो रहा खत्म, ये रही जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट और आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक

NEET UG 2026 का रजिस्ट्रेशन जल्द हो रहा खत्म, ये रही जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट और आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक

US-Iran War: युद्ध की जद में अब अजरबैजान भी आया, ईरान ने बरसाए ड्रोन, दोहा में भी मचा हड़कंप

US-Iran War: युद्ध की जद में अब अजरबैजान भी आया, ईरान ने बरसाए ड्रोन, दोहा में भी मचा हड़कंप

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Prediabetes हो गई है? घबराएं नहीं, इन 8 तरीकों से जल्दी हो जाएगा कंट्रोल

Prediabetes हो गई है? घबराएं नहीं, इन 8 तरीकों से जल्दी हो जाएगा कंट्रोल

T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, सिर्फ एक खिलाड़ी के नाम शतक

T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, सिर्फ एक खिलाड़ी के नाम शतक

Surya Nakshatra Gochar 2026: इस माह 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे सूर्यदेव, 4 राशियों के जातकों को होगा लाभ

इस माह 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे सूर्यदेव, 4 राशियों के जातकों को होगा लाभ

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

Arjun Tendulkar Saaniya Chandhok Wedding: शादी के बंधन में बंधे अर्जुन-सानिया, देखें वेडिंग में किन हस्तियों ने की शिरकत

Arjun Tendulkar Saaniya Chandhok Wedding: भारतीय क्रिकेट टीम के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) शादी के बंधन में बंध गए हैं.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 05, 2026, 04:07 PM IST

Arjun Tendulkar Saaniya Chandhok Wedding: शादी के बंधन में बंधे अर्जुन-सानिया, देखें वेडिंग में किन हस्तियों ने की शिरकत

Arjun Tendulkar Saaniya Chandhok Wedding

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय क्रिकेट टीम के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) शादी के बंधन में बंध गए हैं. उन्होंने 5 मार्च को मुंबई में सानिया चंदोक के साथ 7 फेरे लिए और एक पवित्र बंधन में बंध गए हैं. अर्जुन की शादी में कई हस्तियों ने शिरकत भी की है, जिसमें गौतम गंभीर से लेकर आकाश चोपड़ा, एमएस धोनी समेत मुकेश अंबानी भी कार्यक्रम में पहुंचे. सोशल मीडिया पर अर्जुन की शादी की चर्चा खूब हो रही है और उनके फंक्शन की वीडियो भी खूब वायरल हो रही है. आइए जानते हैं कि अर्जुन की शादी में कौन-कौन स्टार्स पहुंचे थे. 

अर्जुन तेंदुलकर की शादी में शामिल होने वाली हस्तियां

अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंदोक की शादी में एमएस धोनी और उनकी पत्नी साक्षी ने भी शिरकत की थी. इसके अलावा अजीत अगरकर, राहुल द्रविड़ और उनकी पत्नी विजेता पेंधारकर. अजिंक्य रहाणे, अनिल कुंबले, सुरेश रैना, वेंकटेश प्रसाद, आकाश चोपड़ा और यूसुफ पठान नजर आए. इसके अलावा मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी अनीता अंबानी ने भी शिरकत की. इसके अलावा राजीव शुक्ला और उनकी वाइफ भी नजर आई हैं. 

इसके अलावा बॉलीवुड स्टार्स अमिताभ बच्चन और जया बच्चन भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे. वहीं अभिषेक बच्चन और ऐश्वार्या राय बच्चन भी शादी समोराह में शामिल हुए थे. वहीं आईसीसी के चेयरमैन जय शाह भी नजर आए.

कौन है अर्जुन तेंदुलकर की वाइफ सानिया?

अर्जुन तेंदुलकर की वाइफ सनिया चंदोक एक एंटरप्रेन्योर हैं. वो मुंबई के बिजनेसमैन रवि घाई की पोती हैं. हालांकि सानिया एक पेट केयर ब्रांड की मालिक भी हैं, जहां पशुओं की स्किनकेयर और ग्रूमिंग वगैरा होता है. हालांकि अब सानिया और अर्जुन शादी के बंधन में बंध गए है और 7 जन्म साथ रहने का फैसला किया है.

देखें वीडियो

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Suresh Raina (@sureshraina3)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Prediabetes हो गई है? घबराएं नहीं, इन 8 तरीकों से जल्दी हो जाएगा कंट्रोल
Prediabetes हो गई है? घबराएं नहीं, इन 8 तरीकों से जल्दी हो जाएगा कंट्रोल
T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, सिर्फ एक खिलाड़ी के नाम शतक
T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, सिर्फ एक खिलाड़ी के नाम शतक
Surya Nakshatra Gochar 2026: इस माह 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे सूर्यदेव, 4 राशियों के जातकों को होगा लाभ
इस माह 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे सूर्यदेव, 4 राशियों के जातकों को होगा लाभ
कितनी पढ़ी-लिखी हैं सानिया चंडोक? जानें क्या है सचिन तेंदुलकर की बहू का प्रोफेशन
कितनी पढ़ी-लिखी हैं सानिया चंडोक? जानें क्या है सचिन तेंदुलकर की बहू का प्रोफेशन
Numerology: पति के किस्मत की चाबी होती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां, शादी के बाद खुलता है इनके भाग्य का बंद ताला
पति के किस्मत की चाबी होती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां, शादी के बाद खुलता है इनके भाग्य का बंद ताला
MORE
Advertisement
धर्म
सनातन धर्म में क्यों एक साथ की जाती है इन 5 देवी देवताओं की पूजा, जानिए इसका रहस्य और वजह
सनातन धर्म में क्यों एक साथ की जाती है इन 5 देवी देवताओं की पूजा, जानिए इसका रहस्य और वजह
Rahu-Bhudh-Shukra Gochar: राहु-शुक्र और बुध इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे काम, 11 अप्रैल तक एक के बाद एक मिलेगी चुनौतियां
राहु-शुक्र और बुध इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे काम, 11 अप्रैल तक एक के बाद एक मिलेगी चुनौतियां
Holi Festival Katha: आज देशभर में मनाया जाएगा होली का त्योहार, जानें इस त्योहार से जुड़ी पौराणिक कथा और मान्यता 
आज देशभर में मनाया जाएगा होली का त्योहार, जानें इस त्योहार से जुड़ी पौराणिक कथा और मान्यता
Horoscope 4 March: आज होली पर कैसा रहेगा आपकी राशि का हाल, यहां पढ़ें सभी राशियों के जातकों का भाग्यफल
आज होली पर कैसा रहेगा आपकी राशि का हाल, यहां पढ़ें सभी राशियों के जातकों का भाग्यफल
Richest Temples In India: भगवान के इन मंदिरों में होती है पैसों की बारिश, दानपात्रों में हर रोज आता है करोड़ों का दान
भगवान के इन मंदिरों में होती है पैसों की बारिश, दानपात्रों में हर रोज आता है करोड़ों का दान
MORE
Advertisement