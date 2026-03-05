Arjun Tendulkar Saaniya Chandhok Wedding: शादी के बंधन में बंधे अर्जुन-सानिया, देखें वेडिंग में किन हस्तियों ने की शिरकत

क्रिकेट
Arjun Tendulkar Saaniya Chandhok Wedding: भारतीय क्रिकेट टीम के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) शादी के बंधन में बंध गए हैं.
भारतीय क्रिकेट टीम के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) शादी के बंधन में बंध गए हैं. उन्होंने 5 मार्च को मुंबई में सानिया चंदोक के साथ 7 फेरे लिए और एक पवित्र बंधन में बंध गए हैं. अर्जुन की शादी में कई हस्तियों ने शिरकत भी की है, जिसमें गौतम गंभीर से लेकर आकाश चोपड़ा, एमएस धोनी समेत मुकेश अंबानी भी कार्यक्रम में पहुंचे. सोशल मीडिया पर अर्जुन की शादी की चर्चा खूब हो रही है और उनके फंक्शन की वीडियो भी खूब वायरल हो रही है. आइए जानते हैं कि अर्जुन की शादी में कौन-कौन स्टार्स पहुंचे थे.
अर्जुन तेंदुलकर की शादी में शामिल होने वाली हस्तियां
अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंदोक की शादी में एमएस धोनी और उनकी पत्नी साक्षी ने भी शिरकत की थी. इसके अलावा अजीत अगरकर, राहुल द्रविड़ और उनकी पत्नी विजेता पेंधारकर. अजिंक्य रहाणे, अनिल कुंबले, सुरेश रैना, वेंकटेश प्रसाद, आकाश चोपड़ा और यूसुफ पठान नजर आए. इसके अलावा मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी अनीता अंबानी ने भी शिरकत की. इसके अलावा राजीव शुक्ला और उनकी वाइफ भी नजर आई हैं.
इसके अलावा बॉलीवुड स्टार्स अमिताभ बच्चन और जया बच्चन भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे. वहीं अभिषेक बच्चन और ऐश्वार्या राय बच्चन भी शादी समोराह में शामिल हुए थे. वहीं आईसीसी के चेयरमैन जय शाह भी नजर आए.
कौन है अर्जुन तेंदुलकर की वाइफ सानिया?
अर्जुन तेंदुलकर की वाइफ सनिया चंदोक एक एंटरप्रेन्योर हैं. वो मुंबई के बिजनेसमैन रवि घाई की पोती हैं. हालांकि सानिया एक पेट केयर ब्रांड की मालिक भी हैं, जहां पशुओं की स्किनकेयर और ग्रूमिंग वगैरा होता है. हालांकि अब सानिया और अर्जुन शादी के बंधन में बंध गए है और 7 जन्म साथ रहने का फैसला किया है.
Many media outlets saying that aishwarya rai and abhishek bachchan, are not living together.— Sangita (@sangita88x) March 5, 2026
But they seen today at arjun tendulkar wedding pic.twitter.com/LjIpYXA26u
Wishing Arjun Tendulkar a life of happiness and joy. Congratulations to @sachin_rt and the entire family. 😇 pic.twitter.com/Bvl5qblhjo— Aakash Chopra (@cricketaakash) March 5, 2026
#WATCH | Mumbai: Former Indian Cricketer and TMC MP Yusuf Pathan, along with his wife Afreen, arrives to attend the wedding ceremony of Arjun Tendulkar and Saaniya Chandhok pic.twitter.com/6Z3vRC4q9N— ANI (@ANI) March 5, 2026
MS Dhoni and Sakshi at Arjun Tendulkar's wedding 😍❤️ pic.twitter.com/W37g5681CT— ` (@WorshipDhoni) March 5, 2026
