कर्नाटक की सियासी गर्मी के बीच CM सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की होगी ‘नाश्ता पॉलिटिक्स’, हाईकमान चाहता है दोनों में सुलह

Celina Jaitly: एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने मीडिया से की अपील, बोलीं- मेरे बच्चों को इसमें न घसीटें

पिच का 'ऑलराउंडर' कैसे सियासत के अखाड़े में हो गया क्लीन बोल्ड? जानें इमरान की क्रिकेटर से राजनेता बनने की कहानी

पहला घर खरीदने की सोच रहे हैं? इन 5 जरूरी बातों के साथ बनाएं स्मार्ट रणनीति

क्या फोन स्विच ऑफ होने पर भी चोरी हो सकता है डेटा? जानें शटडाउन स्कैम के बारे में

Hair Regrowth: सरसों का तेल, प्याज का रस और करी पत्ता... गंजे सिर पर फिर से बाल उगा देंगे ये 3 देसी नुस्खे

क्रिकेट

अर्जुन तेंदुलकर ने बरपाया गेंद से कहर, मुंबई इंडियंस से बाहर होते ही घातक स्पेल डालकर टीम को दिलाई जीत

मुंबई इंडियंस से ट्रेड होने के बाद अर्जुन तेंदुलकर ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में गोवा की ओर से शानदार गेंदबाजी की. गोवा की ओर से खेलते हुए अर्जुन ने चंडीगढ़ के खिलाफ गेंद और बल्ले दोनों से कमाल दिखाया और अपनी टीम को मजबूत जीत दिलाई.

राजा राम

Updated : Nov 28, 2025, 10:23 PM IST

आईपीएल 2026 के मेगा ऑक्शन से पहले हुए ट्रेड में जब मुंबई इंडियंस ने अर्जुन तेंदुलकर को लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ बदला, तब क्रिकेट जगत में यह चर्चा तेज हो गई कि शायद मुंबई में उन्हें पर्याप्त मौके नहीं मिल पा रहे थे. कई लोग मान रहे थे कि टीम बदलने से अर्जुन को अपनी पहचान बनाने का बेहतर अवसर मिलेगा. यह बात उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में अपने शानदार प्रदर्शन से साबित भी कर दी. गोवा की ओर से खेलते हुए अर्जुन ने चंडीगढ़ के खिलाफ गेंद और बल्ले दोनों से कमाल दिखाया और अपनी टीम को मजबूत जीत दिलाई.

घातक स्पेल ने मैच में पूरी तरह पकड़ दिला दी

चंडीगढ़ के खिलाफ मुकाबले में अर्जुन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ओपनर की भूमिका निभाई. उन्होंने 9 गेंदों में 14 रन बनाए, जिसमें तीन चौके शामिल थे. वह अच्छी लय में थे, लेकिन गलत रन लेने की वजह से रन आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा. हालांकि बल्लेबाजी में मिली यह निराशा उनकी गेंदबाजी पर असर नहीं डाल सकी. गेंद हाथ में आते ही अर्जुन पूरी तरह छा गए. उन्होंने अपने चार ओवर के स्पेल में सिर्फ 17 रन देकर तीन महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए. अर्जुन ने अर्जुन आजाद, शिवम भावमरी और जगजीत सिंह को पवेलियन भेजकर चंडीगढ़ की बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ दी. उनके इस घातक स्पेल ने गोवा को मैच में पूरी तरह पकड़ दिला दी. 

यह भी पढ़ें: WPL Auction 2026 Highlights: दीप्ती शर्मा पर हुई पैसों की बारिश, मेग लैनिंग को मिली तगड़ी रकम, यहां देखें सोल्ड-अनसोल्ड प्लेयर्स लिस्ट

यह प्रदर्शन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला

इससे पहले गोवा ने ललित यादव की 49 गेंदों में 82 रन की शानदार पारी की बदौलत 173 रन बनाए थे. लक्ष्य का पीछा करते हुए चंडीगढ़ की पूरी टीम 121 पर ही ढेर हो गई. गोवा की ओर से दर्शन मिशल, वासुकी कौशिक और अर्जुन ने तीन-तीन विकेट झटके. दमदार बल्लेबाजी के लिए ललित यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से अगले आईपीएल सीजन में खेलने वाले अर्जुन के लिए यह प्रदर्शन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है. फैंस अब यह देखने को उत्सुक हैं कि क्या उन्हें नई फ्रेंचाइजी में ज्यादा मौके मिलेंगे.

