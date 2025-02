इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद भारतीय टीम अपना दम चैंपियंस ट्रॉफी में दिखाती हुई नजर आएगी. चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत 19 फरवरी से होने जा रही है. वही भारत टूर्नामेंट का पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी.

मगर अब सवाल खड़ा होता है कि क्या भारतीय खिलाड़ियों को उनका परिवार मैदान में चीयर्स करता हुआ नजर आएगा या नहीं? विराट कोहली और केएल राहुल को अनुष्का-अथिया चीयर्स करते हुए दिखाई देगी. इसका जवाब मिल गया है.

अकेले दुबई में जाएंगे खिलाड़ी

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय टीम 15 फरवरी को दुबई के लिए रवाना होगी. जिसमें उनके परिजन नहीं होंगे. बीसीसीआई की नई ट्रेवल पॉलिसी के बाद टीम इंडिया पहली बार विदेश रवाना होगी. इस बात की जानकारी बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को दे दी है.

🚨 Families of Team India players will not be travelling with them for the Champions Trophy!! 🚨



(PTI)#INDvsENG #ChampionsTrophy