पंजाब किंग्स के ओपनर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह आईपीएल 2025 में अपने बल्ले से धमाल मचा रहे हैं. उन्होंने पहली बार आईपीएल में लगातार मैचों में अर्धशतकीय पारी खेली. जोकि उनके करियर के लिए अच्छी बात है. प्रभसिमरन के बड़े भाई अनमोलप्रीत सिंह उनको पंजाब किंग्स के कैप के लिए मुल्लांपुर छोड़ने आए. उन्होंने प्रभसिमरन से कहा कि चल मैं तुम्हें मुल्लांपुर स्टेडियम छोड़ आता हूं. जो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का नया मैदान है.

टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में अनमोलप्रीत सिंह ने बताया कि पटियाला से मुल्लांपुर जाते समय ने प्रभसिमरन से मैंने कहा कि तू मेरा उदाहरण देखा. मुझे जो मौके मिले. मैं उसका फायदा नहीं उठा सका. जिसकी वजह से में काफी पीछे रह गया. तू अब 24 साल का हो गया है. ये आईपीएल सीजन तुम्हारे लिए करो या मरो की तरह होगा.

अनमोलप्रीत सिंह ने बताया कि मैंने प्रभसिमरन से कहा कि तुम इस सीजन 2 शतक बनाओ. सब ठीक हो जाएगा. अनमोल ने प्रभसिमरन से आगे बोले कि अगर तुमको भारत के लिए खेलना है. तो इस सीजन कम से कम 2 शतक बनाने होंगे. तभी सबका ध्यान तुम्हारी तरफ आएगा.

