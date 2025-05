आईपीएल 2025 में आंद्रे रसेल का बल्ला अबतक खामोश रहा था. शुरु के 6 मुकाबलों में रसेल की 4 बार बल्लेबाजी आई. जिसमें वो एक बार फिर दहाई के आंकड़े को नहीं छू सके. इस सीजन 10 मैचों में रसेल 72 रन ही बना सके थे. जिसकी वजह से गत विजेता केकेआर पर अब प्लेऑफ की रेस से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है. इसी बीच राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आखिरकार आंद्रे रसेल अपने रौद्र रुप में वापस आ गए.

आंद्रे रसेल शुरु में सघर्षं करते हुए नजर आए. उन्होंने पहले 9 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाए. ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर रसेल रास्ते में लौट जाएंगे. मगर जैसे ही तेज गेंदबाजों की एंट्री उनके सामने हुए. वो अपने फिर अवतार में वापस आ गए. जिसके बाद रसेल ने ईडन गॉर्डन्स में चौके-छक्कों की झड़ी लगा दी.

आंद्रे रसेल ने राजस्थान रॉयल्स के लिए अपनी पारी का पहला रन छठीं गेंद पर बनाया. जिसकी अगली 3 गेंदों पर उन्होंने 2 सिंगल लिए. लेकिन उसके बाद आईपीएल 2025 में आंद्रे रसेल का पुराना रुप देखने को मिला.

