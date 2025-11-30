FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

शाम 4 बजे दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी | सर्वदलीय बैठक के बाद किरेन रिजिजू का बयान

12 राज्यों में चल रही SIR प्रक्रिया पर बड़ा अपडेट, बदली गई तारीखें, ECI ने बढ़ाई डेडलाइन, देखें नया शेड्यूल

Abhishek Sharma ने 52 गेंदों में ठोक दिए 148 रन, टी20 मं 310 रन बनाकर टीम ने रचा इतिहास

IPL 2026 ऑक्शन से पहले आंद्रे रसेल ने लिया संन्यास, KKR का मास्टरप्लान; ऑलराउंडर को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की है पढ़ाई

SIM binding in India: अब बगैर सिम कार्ड नहीं चलेंगे WhatsApp–Telegram जैसे मैसेजिंग एप, सरकार क्यों लागू कर रही है ये नियम?

बाहुबली शहाबुद्दीन के आतंक को चुनौती देने वाले बहादुर पुलिस अफसर रिटायर, जानें IPS बच्चू सिंह मीणा का शानदार सर्विस रिकॉर्ड

क्रिकेट

क्रिकेट

IPL 2026 ऑक्शन से पहले आंद्रे रसेल ने लिया संन्यास, KKR का मास्टरप्लान; ऑलराउंडर को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

Andre Russell IPL Retirement: वेस्टइंडीज के विस्फोटक ऑलराउंडर आंद्रे रसेल आईपीएल 2026 नीलामी से पहले सभी को चौंका दिया है. क्योंकि उन्होंने आईपीएल से संन्यास का ऐलान किया है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 30, 2025, 01:33 PM IST

आंद्रे रसेल

वेस्टइंडीज के विस्फोटक ऑलराउंडर आंद्रे रसेल आईपीएल 2026 नीलामी से पहले सभी को चौंका दिया है. क्योंकि उन्होंने आईपीएल से संन्यास का ऐलान किया है. कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें रिलीज किया था, जिसके बाद फैंस कह रहे थे कि टीम लॉयल नहीं है. लेकिन अब केकेआर ने बता दिया कि ये उनका मास्टरप्लान था. क्योंकि केकेआर ने रसेल के संन्यास के बाद उन्हें टीम में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है. आइए जानते हैं कि रसेल ने संन्यास लेते हुए क्या कुछ कहा है. 

आंद्रे रसेल ने आईपीएल से लिया संन्यास

आंद्रे रसेल ने आईपीएल से संन्यास लेते हुए कहा, "आईपीएल से संन्यास ले रहा हूं. लेकिन मैं स्वैग नहीं छोड़ रहा है. मेरा आईपीएल करियर शानदार रहा है. 12 सीजन काफी यादगार रहा और मुझे केकेआर परिवार से काफी ढेर सारा प्यार मिला. मैं दुनिया के दूसरी क्रिकेट लीग में छक्के मारता रहूंगा और विकेट भी लेता रहूंगा."

उन्होंने आगे कहा, "सबसे अच्छी बात ये है कि मैं घर नहीं छोड़ रहा हूं. आप मुझे एक नए रोल में देखेंगे. 2026 में मैं केकेआर के सपोर्ट स्टाफ में नजर आउंगा. मैं बतौर पावर कोच के तौर पर टीम से जुड़ा रहूंगा. नया चैप्टर, नई एनर्जी और हमेशा नाइट के लिए है."

कैसा रहा रसेल का आईपीएल करियर

आंद्रे रसेल ने पहले दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेला हुआ है. उन्होंने डीसी के लिए 7 मैचों में 58 रन और 1 विकेट लिया. जबकि केकेआर के लिए 133 मैचों में 2593 रन और 122 विकेट भी अपने नाम किया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

