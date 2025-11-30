IPL 2026 ऑक्शन से पहले आंद्रे रसेल ने लिया संन्यास, KKR का मास्टरप्लान; ऑलराउंडर को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

Andre Russell IPL Retirement: वेस्टइंडीज के विस्फोटक ऑलराउंडर आंद्रे रसेल आईपीएल 2026 नीलामी से पहले सभी को चौंका दिया है. क्योंकि उन्होंने आईपीएल से संन्यास का ऐलान किया है.

वेस्टइंडीज के विस्फोटक ऑलराउंडर आंद्रे रसेल आईपीएल 2026 नीलामी से पहले सभी को चौंका दिया है. क्योंकि उन्होंने आईपीएल से संन्यास का ऐलान किया है. कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें रिलीज किया था, जिसके बाद फैंस कह रहे थे कि टीम लॉयल नहीं है. लेकिन अब केकेआर ने बता दिया कि ये उनका मास्टरप्लान था. क्योंकि केकेआर ने रसेल के संन्यास के बाद उन्हें टीम में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है. आइए जानते हैं कि रसेल ने संन्यास लेते हुए क्या कुछ कहा है.

आंद्रे रसेल ने आईपीएल से लिया संन्यास

आंद्रे रसेल ने आईपीएल से संन्यास लेते हुए कहा, "आईपीएल से संन्यास ले रहा हूं. लेकिन मैं स्वैग नहीं छोड़ रहा है. मेरा आईपीएल करियर शानदार रहा है. 12 सीजन काफी यादगार रहा और मुझे केकेआर परिवार से काफी ढेर सारा प्यार मिला. मैं दुनिया के दूसरी क्रिकेट लीग में छक्के मारता रहूंगा और विकेट भी लेता रहूंगा."

उन्होंने आगे कहा, "सबसे अच्छी बात ये है कि मैं घर नहीं छोड़ रहा हूं. आप मुझे एक नए रोल में देखेंगे. 2026 में मैं केकेआर के सपोर्ट स्टाफ में नजर आउंगा. मैं बतौर पावर कोच के तौर पर टीम से जुड़ा रहूंगा. नया चैप्टर, नई एनर्जी और हमेशा नाइट के लिए है."

कैसा रहा रसेल का आईपीएल करियर

आंद्रे रसेल ने पहले दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेला हुआ है. उन्होंने डीसी के लिए 7 मैचों में 58 रन और 1 विकेट लिया. जबकि केकेआर के लिए 133 मैचों में 2593 रन और 122 विकेट भी अपने नाम किया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.