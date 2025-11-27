WPL 2026 ऑक्शन के बीच Anaya Bangar ने बरपाया कहर, मैदान पर लगाए खूब चौके-छक्के; देखें Video

Anaya Bangar Video: अनाया बांगर की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रही है. उन्होंने मैदान पर खूब चौके-छक्के लगाए हैं और साथ ही उनकी रिवर्स स्वीप शॉट ने फैंस का दिल जीत लिया है.

महिला प्रीमियर लीग के चौथे सीजन के लिए 27 नवंबर गुरुवार को नीलामी हो रही है, जहां खिलाड़ियों पर करोड़ों की बोली लग रही है. इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर खूब सुर्खियों में हैं. सोशल मीडिया पर उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रही है. उन्होंने मैदान पर खूब चौके-छक्के लगाए हैं और साथ ही उनकी रिवर्स स्वीप शॉट ने फैंस का दिल जीत लिया है. डब्ल्यूपीएल 2026 ऑक्शन के बीज अनाया बांगर ने कहर बरपा दिया है और महफिल अपने नाम कर ली है.

अनाया का वीडियो वायरल

अनाया बांगर ने सोशल मीडिया के अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो मैदान पर बैटिंग कर रही हैं और खूब चौके और छक्के लगाए हैं. इस दौरान अनाया ने काफी शानदार शॉर्ट्स खेले हैं. इतना ही नहीं उन्होंने रिवर्स स्वीप भी खेली, जिसे फैंस सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं. वहीं फैंस उन्हें स्मृति मंधाना भी कह रहे हैं, जिस तरह मंधाना बैटिंग करती हैं, उसी तरह अनाया भी बैटिंग कर रही हैं.

फैंस ने वीडिया पर किया कमेंट्स

अनाया बांगर की इस वीडियो को देखकर फैंस उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए. कोई उन्हें स्मृति मंधाना बोल रहा है, तो कोई उन्हें आरसीबी की टीम ज्वाइन करवा रहा है. एक ने लिखा, बहुत अच्छे, जबकि दूसरे ने लिखा क्या खेलती है यार. अनाया की वीडियो पर इसी तरह के कई कमेंट्स हैं, जो दिखाता है कि उनके फैंस भी उन्हें डब्ल्यूपीएल और टीम इंडिया में खेलता हुआ देखना चाहते हैं.

