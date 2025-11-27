FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
क्या है Silent Burnout? जानिए क्यों ऑफिस कर्मचारियों में बढ़ रही ये समस्या

'₹10 के बिस्कुट' से फेमस होने वाले यूट्यूबर शादाब जकाती गिरफ्तार, छोटी बच्ची के साथ बनाया था वीडियो

WPL 2026 ऑक्शन के बीच Anaya Bangar ने बरपाया कहर, मैदान पर लगाए खूब चौके-छक्के; देखें Video

WPL की सबसे अमीर टीमें, जानिए किस फ्रेंचाइजी के पास है सबसे ज्यादा संपत्ति? टॉप पर नहीं है MI

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को मिलता है ग्रीन फ्लैग का टैग, पार्टनर पर खूब लुटाते हैं प्यार

WPL 2026 Auction में इत‍िहास रचने वाली दीप्ति शर्मा की पिछले साल कितनी थी सैलरी? जानें उनकी नेटवर्थ

WPL 2026 ऑक्शन के बीच Anaya Bangar ने बरपाया कहर, मैदान पर लगाए खूब चौके-छक्के; देखें Video

Anaya Bangar Video: अनाया बांगर की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रही है. उन्होंने मैदान पर खूब चौके-छक्के लगाए हैं और साथ ही उनकी रिवर्स स्वीप शॉट ने फैंस का दिल जीत लिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 27, 2025, 08:42 PM IST

WPL 2026 ऑक्शन के बीच Anaya Bangar ने बरपाया कहर, मैदान पर लगाए खूब चौके-छक्के; देखें Video

Anaya Bangar Video

    महिला प्रीमियर लीग के चौथे सीजन के लिए 27 नवंबर गुरुवार को नीलामी हो रही है, जहां खिलाड़ियों पर करोड़ों की बोली लग रही है. इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर खूब सुर्खियों में हैं. सोशल मीडिया पर उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रही है. उन्होंने मैदान पर खूब चौके-छक्के लगाए हैं और साथ ही उनकी रिवर्स स्वीप शॉट ने फैंस का दिल जीत लिया है. डब्ल्यूपीएल 2026 ऑक्शन के बीज अनाया बांगर ने कहर बरपा दिया है और महफिल अपने नाम कर ली है. 

    अनाया का वीडियो वायरल

    अनाया बांगर ने सोशल मीडिया के अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो मैदान पर बैटिंग कर रही हैं और खूब चौके और छक्के लगाए हैं. इस दौरान अनाया ने काफी शानदार शॉर्ट्स खेले हैं. इतना ही नहीं उन्होंने रिवर्स स्वीप भी खेली, जिसे फैंस सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं. वहीं फैंस उन्हें स्मृति मंधाना भी कह रहे हैं, जिस तरह मंधाना बैटिंग करती हैं, उसी तरह अनाया भी बैटिंग कर रही हैं. 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    A post shared by Anaya Bangar (@anayabangar)

    फैंस ने वीडिया पर किया कमेंट्स

    अनाया बांगर की इस वीडियो को देखकर फैंस उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए. कोई उन्हें स्मृति मंधाना बोल रहा है, तो कोई उन्हें आरसीबी की टीम ज्वाइन करवा रहा है. एक ने लिखा, बहुत अच्छे, जबकि दूसरे ने लिखा क्या खेलती है यार. अनाया की वीडियो पर इसी तरह के कई कमेंट्स हैं, जो दिखाता है कि उनके फैंस भी उन्हें डब्ल्यूपीएल और टीम इंडिया में खेलता हुआ देखना चाहते हैं.

