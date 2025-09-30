All squads for ICC Cricket World Cup 2025: वनडे वर्ल्ड कप में एक दूसरे से भिड़ेंगी ये 8 टीमें, देखें सभी टीमों के फुल स्क्वाड 

IND-W vs SL-W Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-श्रीलंका का मुकाबला? जानें कहां होगी फ्री लाइव स्ट्रीमिंग
क्रिकेट
All squads for ICC Cricket World Cup 2025: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए आप यहां सभी 8 टीमों के फुल स्क्वाड देख सकते हैं. भारतीय टीम ने इन खिलाड़ियों को जगह मिली है.
आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत आज यानी मंगलवार 30 सितंबर से हुई है. इस टूर्नामेंट का पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबले से हुई है. इस इवेंट में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया है, जो आपस में खेलने वाली है. हालांकि आईसीसी इवेंट की मेजबानी भारत और श्रीलंका के हाथों में है. पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे. आप यहां टूर्नामेंट के लिए सभी टीमों के स्क्वाड देख सकते हैं.
भारतीय टीम
हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, उमा छेत्री, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्री चरणी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी और क्रांति गौड़.
श्रीलंका
एलिसा हीली (कप्तान), डार्सी ब्राउन, ऐश गार्डनर, किम गार्थ, हीथर ग्राहम, अलाना किंग, फोएबे लिचफील्ड, ताहलिया मैकग्राथ, सोफी मोलिनेक्स, बेथ मूनी, एलिसे पेरी, मेगन शुट्ट, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल और जॉर्जिया वेयरहैम.
बांग्लादेश
निगार सुल्ताना जोटी (कप्तान), नाहिदा अख्तर, फरजाना हक, रुब्या हैदर झेलिक, शर्मिन अख्तर सुप्ता, शोभना मोस्तरी, रितु मोनी, शोर्ना अख्तर, फाहिमा खातून, राबेया खान, मारुफा अख्तर, फरिहा इस्लाम त्रिस्ना, शंजीदा अख्तर माघला, निशिता अख्तर निशि और सुमैया अख्तर.
इंग्लैंड
नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), एम अर्लॉट, टैमी ब्यूमोंट, लॉरेन बेल, एलिस कैप्सी, चार्ली डीन, सोफिया डंकले, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन फाइलर, सारा ग्लेन, एमी जोन्स, हीथर नाइट, एम्मा लैम्ब, लिन्से स्मिथ और डैनी व्याट-हॉज.
न्यूजीलैंड
सोफी डिवाइन (कप्तान), सुजी बेट्स, ईडन कार्सन, फ्लोरा डेवोनशायर, इज़ी गेज़, मैडी ग्रीन, ब्रुक हॉलिडे, ब्री इलिंग, पोली इंगलिस, बेला जेम्स, मेली केर, जेस केर, रोज़मेरी मैयर, जॉर्जिया प्लिमर और ली ताहुहु.
पाकिस्तान
फातिमा सना (कप्तान), मुनीबा अली सिद्दीकी (उप-कप्तान), आलिया रियाज, डायना बेग, एमान फातिमा, नशरा सुंधू, नतालिया परवेज, ओमैमा सोहेल, रमीन शमीम, सदफ शमास, सादिया इकबाल, शवाल जुल्फिकार, सिदरा अमीन, सिदरा नवाज और सैयदा अरूब शाह.
साउथ अफ्रीका
लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), अयाबोंगा खाका, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लार्क, मारिज़ैन कप्प, ताज़मिन ब्रिट्स, सिनालो जाफ्ता, नॉनकुलुलेको म्लाबा, एनेरी डर्कसन, एनेके बॉश, मसाबाता क्लास, सुने लुस, काराबो मेसो, तुमी सेखुखुने और नोंडुमिसो शांगासे.
श्रीलंका
चमारी अथापथु, हासिनी परेरा, विश्मी गुणरथने, हर्षिता समरविक्रमा, कवीशा दिलहारी, नीलाक्षिका सिल्वा, अनुष्का संजीवनी, इमेशा दुलानी, देवमी विहंगा, पिउमी वाथ्सला, इनोका राणावीरा, सुगंदिका दासनायका, उदेशिका प्रबोदानी, मल्की मदारा और अचिनी कुलसूर्या.
