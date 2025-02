भारत और बांग्लादेश के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का दूसरा मैच खेला जा रहा है. जिसमें बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. मगर यही फैसला उनका भारी पड़ रहा है.

क्योंकि बांग्लादेश की आधी टीम 39 रन के स्कोर पर पवेलियन चली गई है. इसी दौरान अक्षर पटेल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की पहली हैट्रिक लेने से चूक गए. रोहित शर्मा की एक गलती की वजह से अक्षर हैट्रिक नहीं ले पाए.

रोहित की गलती पड़ी भारी

भारत के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल चैंपियंस ट्रॉफी में इतिहास रचने के बेहद करीब थे.मगर कप्तान रोहित शर्मा की एक गलती भारी पड़ गई. बांग्लादेश की पारी के 9वें ओवर में अक्षर पटेल ने ओवर के दूसरी गेंद पर तजीद का विकेट लिया.

WHAT HAVE YOU DONE ROHIT 😯



Axar Patel misses out on a hatrrick vs Bangladesh as Rohit Sharma dropped a sitter in the slip region. pic.twitter.com/6h7txDasEN