इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले अपने डेटा विश्लेषकों फ्रेडी वाइल्ड और नाथन लेमन को बर्खास्त कर दिया. क्योंकि हेड कोच ब्रैंडन मैकुलम खुद के अंतरात्मा पर अधिक भरोसा करना चाहते हैं. इंग्लैंड का नया विश्व टेस्ट चैंपियनशिप सर्कल 20 जून को हेडिंग्ले में भारतीय टीम के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज से शुरू होगा.

द डेली टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड के दो वरिष्ठ क्रिकेट विश्लेषक नाथन लेमन और फ्रेडी वाइल्ड टीम का साथ छोड़ने जा रहे हैं. इससे पता चलता है कि इंग्लैंड टीम आगे चलकर डेटा पर अधिक ध्यान नहीं देगी. दोनों ही इस महीने के अंत में वेस्टइंडीज के खिलाफ इंग्लैंड की सीमित ओवरों की सीरीज में शामिल नहीं होंगे. इस सीरीज से हैरी ब्रुक कप्तान के तौर पर अपने एकदिवसीय और टी20 इंटरनेशनल करियर का आगाज करेंगे.

ब्रैंडन मैकुलम केवल डेटा पर विश्वास नहीं रखते हैं. न्यूजीलैंड के इस पूर्व कप्तान का मानना है कि यह खेल के लंबे प्रारूप की की तुलना में टी20 प्रारूप के लिए अधिक उपयुक्त है.मैकुलम को यह भी लगता है कि सहायक कर्मचारियों की कम संख्या माहौल को सरल बनाये रखने में मददगार होती है.

An interesting story in @Telegraph by @timwig on @ECB_cricket removing its two data analysts. Both are best in the business. Its just weeks before India series and England team management wants more emphasis on gut feel and intuition rather than processed numbers. Interesting…