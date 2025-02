चैंपियंस ट्रॉफी के 8वें मैच में अफगानिस्तान के ओपनर बल्लेबाज इब्राहिम जादरान ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए हैं. वो चैंपियंस ट्रॉफी में शतक बनाने वाले पहले अफगानी खिलाड़ी बने हैं. इस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था.

जो शुरुआत में सही नहीं लग रहा था. क्योंकि 37 रन पर अफगानिस्तान के 3 विकेट गिर चुके थे. इसके बाद इब्राहिम जादरान ने कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी के साथ मिलकर 103 रनों की साझेदारी निभाई. कप्तान के आउट होते ही सारी जिम्मेदारी जादरान ने अपने कंधों पर ले ली.

चैंपियंस ट्रॉफी की खेली सबसे बड़ी पारी

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में ही बेन डकेट ने चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे बड़ी पारी खेली थी. उन्होंने 165 रन बनाए थे. इब्राहिम जादरान ने कुछ ही दिनों में ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

The highest individual score in Afghanistan's ODI history!



An absolute masterclass from Ibrahim Zadran 🤩#AFGvENG #ChampionsTrophy pic.twitter.com/eeNApNSlc3