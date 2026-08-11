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वर्ल्ड कप 2027 में अफगानिस्तान की एंट्री पक्की, वेस्टइंडीज को खेलना होगा क्वालीफायर; जानें कौनसी 10 टीमें ने किया क्वालिफाई

अफगानिस्तान ने आयरलैंड को हराकर वर्ल्ड कप 2027 में क्वालिफाई कर लिया है. हालांकि, वेस्टइंडीज की टीम पर खतरे की घंटी लटक गई है, क्योंकि अब टीम को क्वालिफायर राउंड खेलना पड़ेगा.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 11, 2026, 06:10 PM IST

वर्ल्ड कप 2027 में अफगानिस्तान की एंट्री पक्की, वेस्टइंडीज को खेलना होगा क्वालीफायर; जानें कौनसी 10 टीमें ने किया क्वालिफाई

ODI World Cup 2026 (Photo X)

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आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 में एंट्री को लेकर लड़ाई और भी रोमांचक हो गई है. अफगानिस्तान ने आयरलैंड को हराकर वर्ल्ड कप 2027 में क्वालिफाई कर लिया है. हालांकि, वेस्टइंडीज की टीम पर खतरे की घंटी लटक गई है, क्योंकि अब टीम को क्वालिफायर राउंड खेलना पड़ेगा और उसमें जीतके बाद ही टीम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर पाएगी. हालांकि, वर्ल्ड कप 2027 के लिए टॉप-10 टीमों ने हिस्सा ले लिया है. इस बार कुल 14 टीमों हिस्सा लेंगी, जिसके चलते 4 जगह और खाली हैं, जो क्वालिफायर राउंड के बाद पूरी होंगी. आइए जानते हैं कि कौनसी 10 टीमों ने क्वालिफाई किया है. 

अफगानिस्तान ने किया क्वालिफाई

अफगानिस्तान ने आयरलैंड को तीसरे वनडे में 3 विकेट से हराकर वनडे वर्ल्ड कप 2027 में अपनी जगह बना ली है. अफगानिस्तान  वनडे वर्ल्ड कप 2023 का हिस्सा थी. इस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने अपने प्रदर्शन से चौंकाया था और श्रीलंका, इंग्लैंड और पाकिस्तान जैसी विश्न चैंपियन रह चुकी टीमों को मात दी थी. अफगानिस्तान उस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया पर भी जीत के बहुत करीब पहुंच गई थी, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल के ऐतिहासिक दोहरे शतक ने टीम से जीत छीन ली थी. आगामी वर्ल्ड कप में एक बार फिर अफगानिस्तान के प्रदर्शन पर नजर रहेगी. 

वेस्टइंडीज खेलेगी क्वालिफायर राउंड

वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए वेस्टइंडीज को क्वालीफाइंग टूर्नामेंट खेलना होगा. टीम टूर्नामेंट में सीधे जगह बनाने में सफल नहीं रही. वेस्टइंडीज को अगले साल फरवरी में होने वाले क्वालीफायर खेलना होगा और जीत दर्ज करनी होगी. क्वालीफायर के विजेता को 2027 वर्ल्ड कप के दूसरे राउंड में सीधे एंट्री मिलेगी, जबकि दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर रहने वाली टीमें सुपर सीरीज नाम का पहला राउंड खेलेंगी.

ये लगातार दूसरा मौका है जब वेस्टइंडीज को वर्ल्ड कप में जगह बनाने के लिए क्वालीफाइंग खेलना होगा. वनडे वर्ल्ड कप 2023 में वेस्टइंडीज क्वालीफाई नहीं कर सकी थी. ये पहला वर्ल्ड कप था, जिसका हिस्सा वेस्टइंडीज नहीं थी.

कौनसी 10 टीमों ने क्या क्वालिफाई?

अफगानिस्तान के लिए क्वालीफाई करने के साथ ही वनडे वर्ल्ड कप 2027 में 10 टीमें तय हो गई हैं. ये टीमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे हैं. साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे मेजबान होने के नाते पहले ही इवेंट के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं. 

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